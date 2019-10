¡Gran logro de la PS4! Se convierte en la segunda consola más vendida de la historia

¡Por increíble que parezca pero es cierto! Sony ha hecho una actualización del número de venta de su consola de sobremesa, y a pesar de que aún falta un año para dar por terminada la generación, las cifras son sorprendentes, y todo parece indicar que seguirán incrementando. Tomando en cuenta la campaña navideña que se aproxima y la costumbre de Sony de ser muy agresivo en precios con el modelo pasado cuando lanza una nueva consola, por lo que la cifra total de PS4 vendidas puede ser más grande al final de su ciclo de vida.

Por ahora, Sony ha comercializado 102.8 millones de consolas PS4 desde su lanzamiento, lo que significa que la actual generación ya ha rebasado a la PlayStation original, que vendió 102.5 millones, y cada vez se encuentra más cerca de la enorme cantidad de ventas que logró la PS2, con 155 millones de unidades en todo su ciclo de vida. Por cierto, con estas cantidades, la PS3 ha sido la consola que menos ha vendido de la familia de Sony, situándose en aproximadamente 87,4 millones de unidades.

A pesar de que nos encontremos al final de la generación, algo que Sony ha mostrado en sus cuentas tirando a la baja el cálculo de venta para todo el año en 1,5 millones de unidades, la realidad es que aún quedan grandes exclusivos por salir como The Last of Us 2, Death Stranding y Ghost of Tsushima que pueden darle un impulso a las ventas de la sobremesa.

En espera del lanzamiento de la PS5, todavía quedan unos meses para que hayan muchas ventas de la PS4.

