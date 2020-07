Gráficos de Halo Infinite serán mejorados antes de su lanzamiento

El Xbox Games Showcase de esta semana fue un bombazo en la industria de los videojuegos, pero no todas las noticias de Microsoft fueron satisfactorias para los fans, sobre todo para quienes esperaban ver los gráficos de Halo Infinite y que vieron este deseo frustrado por la calidad de los modelos y texturas que pudieron verse en el tráiler lanzado.

El desconcierto llevó a los fanáticos a volcarse a Twitter para mostrar su descontento con Microsoft por la baja fidelidad de los gráficos, que siendo cien por ciento justos también se vieron afectados por la transmisión en vivo, pero de todo esto surgió algo bueno, y es que la compañía anunció que planea mejorar los gráficos antes del lanzamiento de Halo Infinite.

Aclaran problema con gráficos de Halo Infinite

Aaron Greenberg, mánager general del marketing de Xbox, habló sobre este pequeño problema en la nueva entrega de Halo en una entrevista para el portal Inside Gaming. La entrevistadora, Alanah Pearce, reveló previamente que una de sus fuentes confirmó que el video gameplay del evento del jueves fue un “early build” y que aún hay mucho trabajo por hacer con el juego.

Es taaaan Halo y estamos encantados, los Brutes están de regreso. pic.twitter.com/HRnjlsSiPA — Push The Button (@PT_Button) July 23, 2020

Greenberg señaló que la pandemia del Covid-19 ha representado un reto para el desarrollo del juego, haciendo que el proceso de trabajo sea más lento de lo esperado, y fue por ello que los gráficos del video de revelación decepcionó a algunos.

El Covid-19 ya ha provocado retrasos en muchos grandes videojuegos este año, incluyendo los bestsellers Ghost of Tsushima y The Last of Us 2, que han sido alabados por su calidad. De acuerdo con Greenberg, los gráficos de Halo Infinite mejorarán y los fans deberán tener paciencia con la industria que ha sido tan afectada por la pandemia.

El lanzamiento de Halo Infinite coincidirá con el de la nueva generación de Xbox a finales de este año

Greenberg añadió que confía en que cuentan con suficiente tiempo para que los desarrolladores mejoren la calidad gráfica y hagan de este un juego digno de la franquicia Halo.