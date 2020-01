Google, también es el nombre del fracaso, no todo es buen desarrollo

Google es una de las empresas que han tenido un desarrollo impresionante, porque en unos 20 años ha logrado pasar de ser un motor de búsqueda segundón a una de las compañías más lucrativas en el ramo de la tecnología, no sólo en el desarrollo de apps, también en el diseño de hardware.

Google+

No es un misterio que Google también ha desarrollado muchos de los productos que han tenido un estrepitoso fracaso como es el caso de Google+, la red social que buscó hacerle frente a Facebook, y aunque algunas de las características específicas tenían potencial, no pudo nunca estar cerca de el número de usuarios activos que tenía la red de Zuckerberg.

Los descalabros de Google

Por otro lado, la música en streaming ha sido otra de las ramas que Google no supo liderar, porque a pesar de que Spotify fue pionero en este rubro y Google Play Music llegó a tratar de competirle, nunca pudo siquiera despegar, años después Apple lanzó su plataforma que en unos meses logró algo que Google no pudo hacer en 4 años, ahora con Youtube Music intenta volver a entrar en la pelea, pero sigue sin ser popular, ya que ni las principales funciones de Play Music se encuentran disponibles en la nueva app.

Google Play Music

Hangouts, fue la opción que ofrecía Google para competir con WhatsApp antes de que fuera propiedad de Facebook, y el intento de competencia duró por años, aunque realmente nunca pudo competir, Hangouts no fue popular a pesar de estar incluido en todas las cuentas de Gmail no era tan amigable, tampoco tenía una interfaz interesante ni mayores funciones como las que comenzó a implementar WhatsApp en su momento. Cuando WhatsApp se puso en venta, Google hizo todo lo posible por adquirirla sin embargo no tuvo suerte y continuó con Hangouts por unos años más a pesar del bajo aforo de usuarios.

