Google rinde homenaje a Stephen Hawking con doodle de hoy

Compañía de tecnología rinde homenaje a Stephen Hawking con doodle de hoy

Stephen Hawking habría cumplido 80 años el 8 de enero de 2022 si todavía hubiera estado vivo y Google ha decidido recordarlo.

Si bien ya no está con nosotros, su contribución a nuestra comprensión del universo sigue siendo inmensa y no debe olvidarse.

Para rendir homenaje al célebre físico y cosmólogo en lo que habría sido su 80 cumpleaños, Google trabajó con su familia para crear un video Doodle que nos brinda una versión condensada de su vida.

Además, el gigante tecnológico utilizó la famosa voz generada por computadora de Hawking para narrar su trabajo y experiencias desde el momento en que se graduó.

Con su doodle la compañía de tecnología celebró el legado del famoso físico teórico.

Hawking nació en 1942 en Oxford, Inglaterra y siempre estuvo fascinado con el universo.

Le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa, cuando tenía 21 años.

En los años posteriores a eso, perdió su movilidad y su capacidad para hablar, pero pudo comunicarse a través de una computadora utilizando una voz creada en la década de 1980 por el ingeniero del MIT Dennis Klatt.

En el Doodle, escucharás la voz de Hawking hablar sobre su trabajo sobre los agujeros negros; uno de los trabajos científicos por los que es más conocido es la radiación de Hawking, que es la teoría de que los agujeros negros emiten radiación.

Google y la mente de Stephen Hawking

También escucharás su voz decir que está libre en su mente a pesar de que no puede moverse. "Me he pasado la vida viajando por el universo dentro de mi mente", narra su voz en el doodle de Google.

En un comunicado, su hija Lucy y sus hijos, Robert y Tim Hawking, dijeron:

"También creemos que le habría parecido importante demostrar que nunca permitió que los desafíos de su condición física limitaran su poder de expresión ni su determinación de impactar el mundo en el que vivía".

"Esperamos que su ejemplo ofrezca inspiración y esperanza a nivel mundial a todos los que enfrentan grandes desafíos en este momento difícil. Nuestro padre habría cumplido 80 años hoy y agradecemos a todos los que se han unido a la celebración de su extraordinaria vida y el legado que dio. a todos nosotros ".

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Google como que pagó miles de MDD a Apple para ser su buscador predeterminado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.