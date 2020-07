Google reemplazará los termostatos Nest afectados por el error WiFi 'w5'

Google es muy consciente de que algunos termostatos Nest sufren un "error w5" que les impide conectarse a WiFi, según la policía de Android.

En un comunicado enviado a la publicación, el gigante de la tecnología calificó el problema como "un problema conocido" con el chip WiFi de los termostatos. También prometió emitir dispositivos de reemplazo si el error no se puede resolver mediante la solución de problemas.

Termostato Nest no puede detectar WiFi

Los propietarios de Nest se han quejado de no poder establecer una conexión remota con sus dispositivos debido al error w5 desde al menos noviembre de 2019. En este hilo de Soporte de Google, los usuarios informaron que los dispositivos afectados no pueden detectar las redes WiFi en absoluto, y eso es blando y duro y el restablecimiento de fábrica no funcionó. Algunos creen que el error significa que su chip WiFi está frito, y algunos dijeron que su problema comenzó después de instalar una actualización de software.

Google aclaró en su declaración que el error no afecta la capacidad de Nest para controlar los sistemas de calefacción y refrigeración del hogar. Pero dado que uno de los mayores atractivos de Nest es la conectividad remota: les brinda a los usuarios la capacidad de controlar la temperatura de su casa desde sus teléfonos; el error w5 es un problema grave para los afectados.

Finalmente está fue la declaración completa de Google:

Un número muy pequeño de usuarios del termostato Nest está experimentando un problema conocido con el chip Wi-Fi que causa problemas de conectividad remota. Esto no afecta la capacidad del termostato para controlar el sistema de calefacción y refrigeración del cliente en el hogar, pero sí afecta la capacidad del usuario para administrar el termostato de forma remota. Si un usuario ve este error y no se puede resolver mediante la resolución de problemas, se le solicita que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda y se le enviará un dispositivo de reemplazo.