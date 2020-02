Google presenta un error que envió videos de usuarios a otros aleatoriamente| Javier Hernandez Sanz

Hace tan solo unas horas Google reconoció que a causa de un error en el servicio Takeout de la app Fotos se vulneró la privacidad de algunos usuarios, ya que algunos archivos que llegarían a las copias de seguridad terminaron siendo enviados a otros usuarios aleatoriamente, por lo que personas extrañas tuvieron acceso a material privado.

Esta situación ocurrió del 21 al 25 de noviembre del año pasado, y la solución de Google fue enviar un correo electrónico a los usuarios que sufrieron violación a su privacidad, según publicó uno de los usuarios, Jon Oberheide a través de su cuenta personal de Twitter, misma que se viralizó a raíz de la información expuesta.

Error de Google

“Por desgracia, durante este tiempo, algunos vídeos de Google Fotos se enviaron erróneamente a archivos de usuarios no relacionados. Uno o más vídeos de tu cuenta de Google Fotos se han visto afectados por este problema”, explica parte del correo que recibió Oberheide.

"Usted disculpe..."

El correo también detalla que las copias de seguridad de ese periodo podrían no estar completas, de esta forma, Google solicita a los usuarios que revisen si no les faltan archivos, y así verificar que no hayan sido víctimas de este error.

Según los números de Google, sólo el 0.01% de los usuarios activos de la app Fotos sufrieron este inconveniente a raíz del error, que quizás no resulta tan grave, pero vaya que la respuesta de Google casi 3 meses después suena a negligencia, algo que una empresa de su tamaño y con la responsabilidad de almacenar datos importantes y confidenciales de sus usuarios no se puede dar el lujo de hacer.

TE PUEDE INTERESAR: Lego lanzará el primer set en colaboración con Lamborghini en 2020

Es importante tener en cuenta que nuestra información en la red es totalmente vulnerable, por lo que debemos tener cuidado con lo que tenemos en los servicios de nube como el de Google, porque errores y ataques pueden vulnerar nuestra privacidad.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana