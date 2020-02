Google pagó cifra millonaria por tener la exclusiva de los eSports de Call Of Duty

Todo sea por acaparar la atención del público en la plataforma de videos más importante del mundo, ante esto, Activision Blizzard inició el año de la mejor manera tras un acuerdo de eSports con Google. Esta fusión hará que las competencias de Call of Duty, Overwatch, y Herathstone serán transmitidas exclusivamente en YouTube por el tiempo que dure el contrato, algo que ha acaparado la atención del público.

Cuando salió a la luz la noticia, no se revelaron más detalles del acuerdo. Sin embargo, recientes reporten han revelado la asombrosa suma que Google pagó para tener la exclusividad de las ligas competitivas en su plataforma de video. Solo se puede argumentar que los mejores games tendrán rivales competitivos en la competencia.

Los eSports de Call Of Duty

Cabe mencionar que The Esports Observer dio a conocer que el trato está atrasado en aproximadamente $160 MDD por un acuerdo de 3 años con los videojuegos mencionados anteriormente. Además, Overwatch League tuvo un acuerdo con Twitch por 2 años con un trato que cerró en $90 MDD. Ante esto, eSports no dudo en tener la exclusividad de Call Of Duty, al ser uno de los juegos más descargados y comprados de los últimos meses.

Te puede interesar: Bórrate el tatuaje de tu ex este 14 de febrero con tecnología láser ¡Fácil y Rápido!

Algunos portales de información dieron a conocer la cifra total con un aproximado de varias personas que se encuentran vinculadas en el contrato. Ni Activision Blizzard ni Google han mencionado nada al respecto, así que por el momento se desconoce la cifra exacta de la transacción. Pero seguramente el ganador de este torneo de eSports tendrá medio millon asegurado en su cartera.

You Tube será la plataforma en la que se trasmitirá

Por otro lado, algunas fuentes mencionan que el contrato entre ambas empresas incluirá la venta de anuncios y otros aspectos que harán subir las ventas de las ligas. Ryan 'Fwiz' Wyatt, director de gaming de YouTube, comentó que los premios en las transmisiones de Activision Blizzard serán un incentivo importante para que los números de audiencia crezcan paulatinamente.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana