Google lanza una aplicación que te dirá si tu voz se parece a la de Freddie Mercury

Google se caracteriza por ser una compañía que constantemente ofrece increíbles aplicaciones que resultan ser muy útiles para la vida diaria y en esta ocasión ha lanzado un experimento que te permitirá saber si tu voz se parece o no a la de Freddie Mercury.

FreddieMeter como se le conoce a la aplicación, surge como un tributo que Google ha preparado a Freddie Mercury pues en este mes se cumplen 44 años de la primera presentación en vivo de la popular canción Bohemian Rhapsody de la banda Queen.

Para todo aquel que quiera conocer si su voz suena igual a la de Freddie Mercury, deberá ingresar a la página web de la aplicación, o descargar la aplicación desde las tiendas digitales de sus dispositivos ya que se encuentra disponible en la Play Store y la App Store.

Google ha decidido experimentar con la Inteligencia Artificial de una manera bastante sencilla, pues los usuarios podrán elegir entre cuatro sencillos icónicos de la banda al momento de acceder a FreddieMeter para luego comparar su voz con la del vocalista.

“Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now”, “Somebody to Love” o “We Are the Champions” son las canciones elegidas con la cual podrás cantar durante un minuto como si se tratará de un karaoke y posteriormente la aplicación te dará un porcentaje aproximado.

FreddieMeter te dirá que tanto se parece tu voz a la de Freddie Mercury después de analizar el tono, la melodía y el timbre. Para lograrlo, la app usa modelos de voces aisladas de cintas de estudios originales del artista para compararla con la voz de los usuarios.

Las grabaciones pueden ser compartidas en las redes sociales y lo mejor de todo es que la aplicación busca apoyar con donaciones a Mercury Phoenix Trust, una organización benéfica que busca crear conciencia en la lucha contra el VIH y el SIDA.