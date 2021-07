¿Google keep qué es y para qué sirve?

Google Keep es una aplicación desarrollada por Google Inc. que permite organizar la información personal a través del archivo de notas.Fue lanzada el 20 de marzo de 2013, estando disponible en Google Play para los dispositivos con sistema operativo Android, y en Google Drive como aplicación web. Google Keep es un reemplazo del servicio Google Notebook.

Google Keep categoriza sus notas por tema, como comida, libros y citas, y le permitirá buscar esas reflexiones más tarde por palabra clave. La función está disponible para iOS, Android y la versión web de Keep.

Google Keep permite crear y organizar notas introduciendo texto, voz o imágenes capturadas mediante la cámara del dispositivo utilizado.

¿Qué funciones tiene Google Keep?

Google Keep permite organizar la información personal

Las notas se sincronizan mediante Google Drive, permitiendo con esto acceder a ellas en cualquier lugar a través de la web y hacer modificaciones, guardándose automáticamente.

Estas notas se muestran al inicio de la aplicación de manera predeterminada en forma de mosaicos con la posibilidad de cambiar el tipo de visualización, así como el color de cada nota.

También se tiene la opción de archivar las anotaciones que se requiera mantener, ocultándose del inicio, pero sin eliminarlas completamente.

¿En dónde se puede bajar la aplicación Google Keep?

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la aplicación de Google Keep se encuentra disponible en Google Play para dispositivos móviles con la versión 4.0.3 o superior del sistema operativo Android,5 así como también en aplicación web, parte de Google Drive.

También se puede acceder fácilmente a todas las notas guardadas desde la página keep.google.com, siempre y cuando se tenga espacio en la nube Google Drive. Desde el 29 de junio de 2016 existe la versión para iOS, requiere iOS 8 o posterior.

La extensión Google Keep para el navegador Google Chrome permite guardar en una nota una selección de texto y con botón derecho y en el menú emergente seleccionar la opción "Guardar en Keep".

