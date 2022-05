Google ha prohibido el entrenamiento de Deepfakes en Colab

Alphabet ha prohibido el entrenamiento de Deepfakes en Colab

En algún momento de las últimas dos semanas, Google cambió silenciosamente los términos de servicio para sus usuarios de Colab, agregando una estipulación de que los servicios de Colab ya no se pueden usar para entrenar deepfakes.

La primera versión archivada en la web de Internet Archive que presenta la prohibición de deepfake fue capturada el martes pasado, 24 de mayo. La última versión capturada de las preguntas frecuentes de Colab que no menciona la prohibición fue el 14 de mayo.

De las dos distribuciones populares de creación de deepfakes, DeepFaceLab (DFL) y FaceSwap, ambas bifurcaciones del controvertido y anónimo código publicado en Reddit en 2017, solo la DFL más notoria parece haber sido objeto directo de la prohibición.

Advertencia de Colab al detectar el uso de deepfakes.

Según el desarrollador de deepfake 'chervonij' en DFL Discord, ejecutar el software en Google Colab ahora produce una advertencia:

Es posible que esté ejecutando un código que no está permitido y esto puede restringir su capacidad para usar Colab en el futuro. Tenga en cuenta las acciones prohibidas especificadas en nuestras preguntas frecuentes.

Sin embargo, curiosamente, actualmente el usuario puede continuar con la ejecución del código.

Según un usuario en Discord para la distribución rival FaceSwap, el código de ese proyecto aparentemente aún no activa la advertencia, lo que sugiere que el código para DeepFaceLab (también la arquitectura de alimentación para la implementación de transmisión de deepfake en tiempo real DeepFaceLive), con mucho, el método de deepfakes más dominante, ha sido el objetivo específico de Colab.

Matt Tora, co-desarrollador líder de FaceSwap, comentó*:

"Me parece muy poco probable que Google esté haciendo esto por razones éticas particulares, más que la razón de ser de Colab es que los estudiantes/científicos de datos/investigadores puedan ejecutar código GPU computacionalmente costoso de una manera fácil y accesible, libre de cobrar".

"Sin embargo, sospecho que una cantidad no insignificante de usuarios está explotando este recurso para crear modelos falsos profundos, a escala, lo cual es costoso desde el punto de vista computacional y requiere una cantidad no despreciable de tiempo de entrenamiento para producir resultados".

“Se podría decir que Colab se inclina más hacia el lado educativo y de investigación de la IA. Ejecutar scripts que requieren poca intervención del usuario, ni comprensión, tiende a ir en contra de esto. En Faceswap tratamos de centrarnos en educar al usuario en IA y los mecanismos involucrados, al mismo tiempo que reducimos la barrera de entrada".

"Alentamos mucho el uso ético del software y creemos que poner este tipo de herramientas a disposición de un público más amplio ayuda a educar a las personas en términos de lo que se puede lograr en el mundo de hoy, en lugar de mantenerlo oculto para unos pocos elegidos".

“Desafortunadamente, no podemos controlar cómo se usan nuestras herramientas en última instancia, ni dónde se ejecutan. Me entristece que se haya cerrado una vía para que las personas experimenten con nuestro código; sin embargo, en términos de proteger este recurso en particular para garantizar su disponibilidad para el público objetivo real, lo encuentro comprensible”.

No hay evidencia de que la nueva restricción se limite solo al nivel gratuito de Google Colab: al final de la lista de actividades prohibidas a las que ahora se han agregado deepfakes, se encuentra la nota "Existen restricciones adicionales para usuarios pagos", que indica que Estas son las regulaciones de base.

Con respecto a la prohibición de deepfakes, esto ha confundido a algunos, ya que la "minería de criptomonedas" y la "participación en el intercambio de archivos entre pares" están incluidas en la sección de "Restricciones" tanto gratuita como profesional.

Según esa lógica, todo lo prohibido en la sección gratuita de "Restricciones" está permitido en la versión Pro, siempre que la versión Pro no lo prohíba explícitamente, incluidos "ejecutar ataques de denegación de servicio" y "descifrado de contraseñas".

Las restricciones adicionales para el nivel Pro tienen que ver principalmente con no "subarrendar" el acceso Pro Colab, a pesar de las prohibiciones duplicadas confusas y selectivas.

¿Qué es Google Colab?

Google Colab es una implementación dedicada de los entornos de portátiles Jupyter, que permiten la capacitación remota de proyectos de aprendizaje automático en GPU mucho más potentes de lo que muchos usuarios pueden pagar.

Dado que el entrenamiento de deepfake es una actividad ávida de VRAM, y desde el advenimiento de la hambruna de GPU, muchos deepfakers en los últimos años han evitado el entrenamiento en el hogar a favor del entrenamiento remoto en Colab.

Sitio donde es posible, dependiendo de la oportunidad y el nivel, entrenar un deepfake modelo en tarjetas poderosas como la Tesla T4 (16GB VRAM, actualmente alrededor de $2k USD), la V100 (32GB VRAM, alrededor de $4k USD) y la poderosa A100 (80GB VRAM, MSRP de $32,097.00), entre otras.

Parece probable que la prohibición del entrenamiento de Colab reduzca el grupo de deepfakers capaces de entrenar modelos de mayor resolución, donde las imágenes de entrada y salida son más grandes, más adecuadas para resultados de alta resolución y capaces de extraer y reproducir mayor detalle facial.

Algunos de los aficionados y entusiastas del deepfake más comprometidos, según Discord y las publicaciones del foro, han invertido mucho en hardware local durante los últimos años, a pesar de los altos precios de las GPU.

Sin embargo, dados los altos costos involucrados, han surgido subcomunidades para enfrentar los desafíos de entrenar deepfakes en Colabs, y la asignación aleatoria de GPU es la queja más común, ya que Colab limitó el uso de GPU de gama alta a los usuarios gratuitos.

