Google está trayendo temas de color estilo Material You a Chrome de escritorio

Gigante tecnológico está trayendo temas de color estilo Material You a Chrome de escritorio

La última versión de Canary de Google Chrome incluye una característica interesante que selecciona automáticamente un esquema de color para el navegador en función del fondo de pantalla que se muestra cuando abre una nueva pestaña. La característica fue detectada por primera vez por u/Leopeva64-2 en Reddit, quien muestra cómo cambiar el fondo de pantalla de la nueva pestaña ajusta automáticamente el esquema de color de la barra de direcciones y la interfaz del navegador. Anteriormente, era posible cambiar manualmente el esquema de color de Chrome a uno de su elección, pero esto simplifica el proceso.

Según el software de Google, la función "permite configurar el color del tema en función del color de la imagen de fondo cuando se cambia la imagen de fondo en la página Nueva pestaña", y está disponible en Mac, Windows y Linux, así como en los sistemas operativos ChromeOS y Fuchsia de Google.

Así luce la paleta en la versión de escritorio de Chrome.

Pudimos activar la función "Personalizar extracción de color de Chrome" en la versión 110 de la compilación Canary de Chrome (específicamente 110.0.5418.0) para probarlo nosotros mismos. Parecía funcionar mejor con fondos de pantalla más coloridos, mientras que los fondos más oscuros tendían a hacer que la interfaz de Chrome fuera negra, marrón o gris, lo que no representa una gran mejora con respecto a su combinación de colores predeterminada. Pudimos hacerlo funcionar con los propios fondos de pantalla de Google, aunque la opción de tematización automática de colores no funcionó cuando subimos nuestra propia imagen. No está claro si esto es un error o por diseño.

Google implementa función por primera vez fuera de Android

Es una característica similar a Material You de Android, que ajusta el esquema de color del sistema operativo en función de lo que detecta en el fondo de pantalla de su pantalla de inicio. Debutó en Android 12 el año pasado, se amplió en la actualización de Android 13 de este año y Google también implementó la opción de temas en varias de sus aplicaciones de Android. Pero como señala Android Police, esta parece ser la primera vez que Google implementa una función similar en un sistema operativo que no es de Google.

La función no está habilitada de forma predeterminada. En cambio, si desea probarlo, deberá habilitar la bandera de Chrome "chrome://flags/#customize-chrome-color-extraction". Una vez que esté encendido, abra una nueva pestaña de Chrome, haga clic en el icono del lápiz en la parte inferior derecha de la ventana de la nueva pestaña y seleccione un nuevo fondo de pantalla para ver su combinación de colores reflejada en la interfaz de Chrome. Una vez que haya seleccionado un fondo de pantalla, el esquema de color persiste en diferentes pestañas mientras navega por la web.

No se sabe si la función tendrá una implementación más amplia o cuándo, pero dado que actualmente es una función opcional en la compilación Canary de Google Chrome (que es la versión beta más antigua de su software), no esperaríamos que obtenga una liberación generalizada durante al menos unos meses.

Te puede interesar: ¿Qué es el Asistente de Google?

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Google. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.