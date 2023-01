Google está lanzado un nuevo ajuste para localizar tu celular sin internet

Google ha lanzado un nuevo ajuste para localizar tu celular sin internet

¿Te preocupa no saber dónde se encuentra tu celular? Ya sea que te lo hayan robado o que por descuidado no sepas dónde lo dejaste, debes de saber que incluso aunque ya no cuentes con internet, gracias a Google podrás encontrarlo.

Esta mejora en la búsqueda de dispositivos Android, permitirá que Google pueda almacenar cuál fue la última ubicación conocida de tu dispositivo, de esta forma, podrás saber dónde estaba cuando dejó de tener internet.

Cómo saber dónde estuvo mi celular por medio de Google

Cómo saber dónde estuvo mi celular por medio de Google

Tal y como te lo estamos informando aquí en La Verdad Noticias, hoy en día, Android cuenta con un sistema de localización de móviles que se llama “Encontrar mi dispositivo” y que es parte de Google.

Lo mejor de dicho servicio es que está activo en la Web, pero también a través de un app, esta herramienta registra todo el tiempo cuáles son los lugares que visitas junto con tus dispositivos, como tu celular o tu tablet.

De manera que si algo le llegara a pasar, si tu smartphone cuenta con internet, sabrás cuál es el lugar exacto en el que se encuentra, pero si no es así, al menos sabrás cuál fue el último lugar en el que se encontró antes de que le desactivaran el internet.

Te puede interesar: Las nuevas funciones de Android por parte de Google

Nueva herramienta de Google

Nueva herramienta de Google

Ahora, Google se encuentra trabajando en la activación de búsqueda de dispositivos cercanos sin la necesidad de que estos tengan una conexión a internet, para ello, le estará solicitando a sus usuarios que acepten el guardado automático de la última ubicación conocida a través del servicio de seguridad nativo en Android, Play Protect.

Con estas mejoras de Google en la app y herramienta “Encontrar mi dispositivo”, será mucho más fácil que una persona pueda encontrar sus dispositivos extraviados, pues se podrán encontrar sin conexión a internet.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!