Google es acusado de rastrear a usuarios en el modo navegación privada

Google se encuentra en un litigio multimillonario después de ser acusado de rastrear a sus usuarios cuando estos utilizan el modo de navegación privada o de incógnito en sus navegadores. Se presentó en una corte de California, en la cual el demandante acusa a Google de invadir la privacidad de millones de usuarios por medio de un seguimiento generalizado de en modo "privado", de acuerdo a Reuters.

En la demanda que se presentó en la corte de San José, contra Alphabet Inc. se señala un tracking indiscriminado en el modo incógnito por medio de Google Analytics, Google Ad Manager y el resto de trackers que incorporan muchos sitios web y que son propiedad de Google.

La demanda no solo se centra en el escritorio, ya que indica a que este comportamiento se aplica también en las apps para celulares que utilizan la tecnología de Google, rastreando a los usuarios independientemente de si estos hacen click o no en los anuncios de Google.

Google ya se ha manifestado al respecto ante las acusaciones, y en declaraciones a Reuters, el portavoz de la empresa, José Castaneda, señala que son los sitios web, en todo caso, los que pueden obtener esta información:

"Como declaramos claramente cada vez que abre una nueva pestaña de incógnito, los sitios web pueden recopilar información sobre su actividad de navegación".

En este aspecto, cabe mencionar que Google advierte en sus navegadores que las webs que visite el usuario pueden recopilar información, independientemente de que el navegador no lo haga, la creencia popular es que al utilizar estos modos privados, se impida el rastreo, algo que es completamente falso, y que situaciones como los de Facebook han comprobado en el pasado, que rastrean incluso aunque no contemos con perfil y no visitemos su propio sitio web.

El tema que se presenta ante la corte no es solo que Google pueda o no obtener información en los modos privados, también que pueden mejorar los perfiles de los usuarios al rastrearlos por medio de distintos modos de navegación, haciendo la combinación de datos de navegación privada y normal.

La acusación solicita 5000 millones de dólares a Google, pero señala que dada la dimensión de los usuarios que podrían estar perjudicados, fija la cuantía en 5,000 dólares por cada usuario. Por ahora eso sí, tendremos que esperar a que se pronuncie la corte.