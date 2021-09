Google doodle rinde homenaje al DJ sueco Tim Bergling, también conocido como Avicii

Google dedicó un doodle para celebrar el cumpleaños número 32 de la superestrella sueca DJ, productor, compositor y humanitario Tim Bergling, mejor conocido por su nombre artístico Avicii. Durante su breve carrera, Avicii redefinió la escena dance-pop mezclando música electrónica con muchos géneros musicales diferentes.

El video doodle ambientado en una de las pistas más icónicas de Avicii, "Wake Me Up", fue creado por las artistas Alyssa Winans, Olivia When y Sophie Diao, por lo que lom podrás ver en tu buscador durante todo el día.

Google celebra a un DJ´s

Nacido en 1989 en Estocolmo, Tim comenzó a mezclar melodías en su habitación a la edad de 16 años. En 2011 lanzó el himno de baile 'Levels' bajo el nombre "Avicii", abriendo camino como una de las primeras pistas de música electrónica en escalar el pop. gráficos.

De 2011 a 2016, Bergling tocó unos 220 sets de Avicii en todo el mundo, incluida una residencia de cinco años en Ibiza y espectáculos con entradas agotadas en el estadio Ericsson Globe de Estocolmo para 16.000 personas.

Google habló con el padre de Avicii, Klas Bergling, sobre su hijo y la salud mental. “El Doodle es fantástico, mi familia y yo nos sentimos honrados y Tim hubiera estado muy orgulloso y lo hubiera amado. Es una historia amigable y cálida de un joven que cumple su sueño de ser DJ y al mismo tiempo nos dice que nuestro viaje en la vida no siempre es fácil a pesar de la fama y la fortuna ”, dijo.

En 2021, se anunció que el Ericsson Globe Arena de Estocolmo se cambiaría a Avicii Arena. Esta iniciativa está dirigida por la Fundación Tim Bergling, una organización fundada por la familia Bergling para honrar la vida y el legado de Tim, eliminar el estigma asociado al suicidio y promover la conciencia sobre la salud mental, especialmente entre los jóvenes de todo el mundo.

