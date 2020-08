Google dice ADIÓS definitivo a Google Play Music este 2020

Ha tardado mucho en llegar, pero Google se encuentra en las etapas finales de cierre de su aplicación y servicio Google Play Music desde hace mucho tiempo a favor de YouTube Music.

El cierre comenzará en septiembre en Australia y Nueva Zelanda, mientras que la aplicación dejará de funcionar en octubre para el resto del mundo.

En ese momento, no podrás transmitir desde la aplicación Google Play Music; la transmisión en la web también se detendrá.

Se prevé que en octubre la aplicación deje de funcionar

Cierre definitivo de Google Play Music

Si bien Google Play Music dejará de funcionar en algún momento de octubre, los antiguos usuarios tendrán hasta diciembre de este año para transferir toda su música y datos fuera del servicio. Eso significa que puede transferir todo a YouTube Music o recuperar su música cargada y comprada, así como los datos del usuario a través de la herramienta Takeout de Google.

Google ha ofrecido una herramienta de transferencia para pasar de Google Play Music a YouTube Music desde mayo, y seguirá funcionando después de que Play Music haya dejado de transmitir.

Esa herramienta trae todo lo que has subido a Play Music, todo lo que compraste en Google Play Music, las listas de reproducción que has creado, las canciones en streaming que has guardado en tu biblioteca y los datos sobre tus hábitos de escucha.

Después de diciembre, esos datos se depurarán, por lo que querrá asegurarse de haber tomado todo antes.

También hay algunos cambios no anunciados previamente que llegan a los productos de música de Google. Además de cerrar el servicio de transmisión de Play Music, Google también está eliminando la música de Play Store por completo. Eso significa que Google no tendrá un lugar para comprar música directamente, como lo hace Apple con la tienda iTunes Store de larga duración y Amazon con su propia plataforma.

Si eres una persona a la que todavía le gusta tener música en lugar de transmitirla, no podrás comprarla en Google. Sin embargo, puedes comprarlo desde otros servicios y subirlo a YouTube Music.

Cierre de la tienda

El cierre de la tienda de música tendrá lugar a "finales de agosto".

Desafortunadamente, Google no nos ha dado fechas exactas para ninguno de estos cambios, pero la escritura está claramente en la pared.

Si ha estado utilizando Google Play Music, es hora de hacer una copia de seguridad de sus datos ahora, ya sea para transferirlos a YouTube Music o simplemente para asegurarse de que no se pierdan al final del año. Eso es particularmente cierto si ha estado utilizando la función de carga de Google Play Music para almacenar la música que ha adquirido a lo largo de los años.

El momento de descargarlo es ahora, para que no lo pierdas para siempre.