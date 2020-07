Google dejará una sola app y Youtube Music tiene las de ganar ante Play Music

Google se está preparando lenta pero seguramente para descontinuar Play Music, y YouTube Music es su reemplazo, para bien o para mal. La compañía ha estado agregando características para actualizar YTM con GPM, pero todavía hay muchas áreas en las que se queda atrás.

El soporte de Android TV es uno de esos, y Google ha resuelto esto de una manera extraña. En lugar de lanzar una aplicación dedicada de YouTube Music para Android TV, Google la está incorporando a la aplicación de YouTube existente. Una actualización del lado del servidor ha agregado una nueva pestaña "Música" a la barra lateral de la aplicación YouTube en Android TV.

YouTube Music será la única plataforma musical de Google

YouTube Music será la única plataforma de Google

Esta pestaña incluye las recomendaciones típicas de YouTube junto con el contenido de su cuenta de Música. No es una implementación ideal, de hecho algunos expertos han manifestado su descontento respecto a esta nueva implementación, por ejemplo, la pestaña muestra los Me gusta y las listas de reproducción de otros usuarios, sus mezclas, estaciones de género y estado de ánimo, tus propias listas de reproducción personales, estaciones de artistas y listas de reproducción recomendadas.

Sin embargo, faltan muchas cosas debido a que la aplicación de YouTube no es un reproductor de música. La reproducción en segundo plano no está disponible, lo que significa que no puede salir de la aplicación. No hay opciones de reproducción aleatoria o repetición, ni hay una palanca para cambiar entre audio y video. No se pueden administrar las listas de reproducción y tampoco se tiene acceso a la biblioteca completa o música cargada.

TE PUEDE INTERESAR: YouTube Music incluye una función que muchos de los usuarios adorarán

Como era de esperar, una aplicación de video no es excelente para ser también un reproductor de música. Honestamente, es mejor que simplemente se instale YouTube Music desde el teléfono a Android TV. Con suerte, esta implementación es solo una demora hasta que se lance una aplicación independiente completa y váyase despidiendo de Play Music.