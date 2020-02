Google deja claro que NO se deben instalar sus apps en equipos HUAWEI

Por medio de un comunicado, Google explica a los usuarios de Huawei el riesgo que corren al instalar los servicios oficiales del gigante de internet y es que desde que el fabricante chino fue vetado por el gobierno de los Estados Unidos, perdió la posibilidad de certificar sus nuevos modelos de celular, por lo que no es posible que tenga los servicios de Google oficialmente.

Huawei sin servicios de Google

Los celulares que fueron lanzados antes del 16 de mayo del 2019 no sufrieron ningún tipo de consecuencia y seguirán contando con el respaldo de Google, así como el set de servicios completo, sin embargo los nuevos modelos de Huawei son los que presentan el problema.

El más claro ejemplo es el Mate 30 Pro, que llega con la versión libre de Android y la capa de personalización de Huawei, sin embargo no cuenta con ninguna aplicación precargada de Google, lo que incluye la Play Store, y aunque existe la posibilidad de instalar todos los servicios por medio de herramientas y APK de terceros, Google insiste en que no es buena idea.

Riesgo para el usuario por usar APKs de terceros

Por medio de un comunicado, Google, representado por Tristan Ostrowski, director de Android, apoyado por el departamento legal de Google Play, han hecho pública su postura con respecto a la situación con Huawei, y las razones por las que definitivamente no recomiendan instalar los servicios de Google en dichos equipos.

En el contenido del comunicado se pueden leer en breve, las acusaciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en contra de Huawei, por lo que se le ha prohibido recibir servicios de cualquier empresa estadounidense, incluido Google, razón por la que los nuevos modelos no cuentan con los servicios.

Google Protect

“En adición, las aplicaciones de Google instaladas no funcionarán de forma fiable porque no permitimos a estos servicios funcionar en dispositivos no certificados donde la seguridad pueda verse comprometida. Instalar las aplicaciones también conlleva un alto riesgo de instalar una aplicación que haya sido modificada para comprometer la seguridad del usuario”.

