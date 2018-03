Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¡El buscador más famoso del mundo esta de manteles largos! Google cumple 19 años y lanza una ruleta de sorpresas. Hace un año este buscador, el más utilizado del mundo, cumplió sus 18 primaveras y hoy al superar esa mayoría de edad se supera a sí mismo. Como desde hace algún tiempo es común que en fechas especiales y no especiales nos sorprenda con doodles, era algo obvio que para esta ocasión especial lance un doodle increíble.

Google cumple 19 años y lanza una ruleta de sorpresas

Te puede interesar

Google cumple 19 años y lanza una ruleta de sorpresas, que incluye precisamente 19 juegos, que a su vez están convertidos en doodles propios. Pero eso no es todo pues estos 19 doodles hacen también un repaso a la evolución de la multinacional. Basta con hacer clic sobre ella para activar su giro y obtener como regalo una partida de juego de alguno de sus 19 Doodles más icónicos, como aquel de Pac-Man.Este doodle de aniversario no viene solo, pues Google también reveló sus recientes cifras de desempeño. Con lo que podemos estar seguros que en la actualidad cuenta con más de 4, 500 millones de usuarios en el mundo. Estos usuarios pertenecen a 160 países, que hacen consultas en 123 idiomas distintos. En nuestro país, como parte de un luto nacional a consecuencia del sismo del pasado martes 19 de septiembre, el Doodle de juegos no esta disponible de forma directa. Son embargo con el enlace correcto puedes acceder a este Doodle de aniversario y poder jugar. ¿Cuál es su favorito de todos?