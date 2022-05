Google aún no entiende qué significa privacidad

Alphabet aún no entiende qué significa privacidad

Había mucho que sacar de Google I/O 2022, especialmente si está entusiasmado con la perspectiva de comprar más hardware de Google.

Pero varios oradores principales también mencionaron un aspecto igualmente importante pero menos emocionante del negocio principal de Google: la privacidad. O más específicamente, la falta de ella. Desafortunadamente, ninguno de ellos realmente parecía entender lo que realmente significa la privacidad adecuada.

Como estoy seguro de que sabe, el negocio principal de Google sigue siendo la venta de anuncios.

Los anuncios siguen recolectando datos de los usuarios.

Ya sea que esté usando la Búsqueda, mirando YouTube o navegando en Play Store, Google realiza un seguimiento de lo que está haciendo y crea un perfil de publicidad personalizado que puede usar para dirigirle anuncios con la máxima eficiencia y, por lo tanto, ingresos.

Obviamente, a nadie le gusta esta práctica, especialmente porque es prácticamente imposible controlar y auditar verdaderamente los datos recopilados sobre nosotros, pero lo aceptamos a regañadientes como el precio de los servicios "gratuitos".

En I/O 2022, Google presentó su última solución para apaciguar a los más conscientes de la privacidad: el nombre distópico My Ad Center.

En un futuro no muy lejano, los usuarios de Google tendrán una interfaz de usuario nueva y elegante y funciones por las que podrán navegar para personalizar su experiencia publicitaria. Solo "Big G" podría pensar que alguien quiere perder preciosos minutos de su vida administrando cuáles de las "marcas que amas" pueden rastrear qué partes de sus datos.

Ahora concedido, My Ad Center debería terminar brindando a los usuarios un control más granular sobre los temas y tipos de datos que terminan compartiendo con marcas y empresas de publicidad. Una mejora bienvenida, de eso no hay duda.

Especialmente si se trata de un movimiento hacia los usuarios que ofrecen datos voluntariamente en lugar de la creación de perfiles basada en cookies a la que todos hemos estado sujetos en el pasado. Sin embargo, los controles que necesitan los usuarios deben ser fácilmente accesibles y no estar enterrados en capas de ofuscación.

La gran prueba para Mi centro de anuncios será, sin duda, si sufre los mismos escollos exasperantes que otras iniciativas frustrantes "conscientes de la privacidad", como las ventanas emergentes exigidas por el RGPD y los permisos de aplicaciones en general.

Todo eso es trabajo ocupado, mover los papeles y molestar a los usuarios con innumerables cosas para presionar sin hacer mucha diferencia en los datos recopilados o los anuncios que ven.

En última instancia, la responsabilidad no debe recaer en el usuario para averiguar cómo optar por participar o no, los recopiladores de datos deben priorizar la privacidad y asumir que los usuarios no quieren que todo se recopile de forma predeterminada.

Google se distancia de Apple en privacidad

Desafortunadamente, Google aún no ha seguido el movimiento de Apple para hacer que las aplicaciones pidan permiso a los usuarios y hagan que el seguimiento se excluya de forma predeterminada.

Para crédito de Google, está mostrando signos tentativos de alejarse de su antiguo enfoque general a un modelo de recopilación de datos un poco más voluntario. La compañía quiere eliminar el seguimiento web basado en cookies de terceros, reemplazándolo con su API de temas.

Topics no comparte información de visitas en la web y ni siquiera necesita conocer la identidad de un usuario para mostrar anuncios relevantes.

Tampoco recopila datos en masa, sino que a los sitios web se les asignan temas y se crean anuncios relevantes en función de una pequeña selección de los temas con los que un usuario elige asociarse. Es menos intrusivo, pero los sitios web pueden y probablemente lo harán.

En última instancia, el problema que tienen los usuarios con las prácticas agresivas de recopilación de datos de Google, Facebook y otros no es que no puedan ajustar sus preferencias, es el nivel de datos recopilados en primer lugar.

Mi Centro de anuncios, combinado con Temas, sugiere que Google está comenzando a darse cuenta de esto, pero solo el tiempo dirá si esto es solo jugar con los bordes del problema. Después de todo, Google todavía está tratando de encontrar el equilibrio adecuado sin alterar su modelo comercial central.

Google está atrapado entre las preocupaciones de privacidad de sus usuarios y las necesidades de recolección de datos de su negocio publicitario principal.

Además de My Ad Center, los portavoces de Google I/O dedicaron mucho tiempo a hablar sobre la importancia de la privacidad y la seguridad en todos sus servicios. Y con razón.

Google ha sido responsable de numerosas filtraciones de datos de usuarios en años anteriores. Los eventos notables incluyen un error de Google+ en 2018 que expuso los datos de 52,5 millones de usuarios y casi 5 millones de contraseñas de Gmail que se filtraron en línea en 2014.

Sin mencionar la demanda por el seguimiento del navegador privado, la multa de $170 millones de 2019 por violar la privacidad de datos infantiles que involucra a YouTube Kids, quedar atrapado rastreando ubicaciones sin permiso en 2018, o la gran cantidad de aplicaciones de Android de recolección de datos recientemente extraídas de la tienda.

Google tiene un historial terrible cuando se trata de proteger y respetar la privacidad de sus usuarios.

El cínico en mí todavía ve iniciativas como My Ad Center, opciones para eliminar información identificable de la Búsqueda y procesamiento local de "informática protegida", como una reacción a las indiscreciones pasadas de Google en lugar de una nueva hoja de altruismo.

Son, por supuesto, mejoras muy bienvenidas que brindan a los usuarios un poco más de privacidad y control sobre los datos recopilados sobre ellos.

Big G se está moviendo en la dirección correcta, aunque en pequeños pasos tentativos. Sin embargo, Google no parece haber aprendido la lección más importante de la última década: la única forma de mantener la privacidad de los datos es, en primer lugar, no recopilarlos.

A pesar de los signos de progreso, mi conclusión de I/O es que Google todavía no tiene privacidad. Realmente no. A la compañía le gusta hablar mucho sobre permisos de aplicaciones, datos codificados y cambios de usuario, pero la conclusión es que sigue siendo una máquina de recolección de datos.

Después de todo, ese es el modelo comercial de Google, y siempre habrá una lucha interna para equilibrar la recopilación de datos con la generación de ingresos.

Además, no espere a Mi centro de anuncios. Ya puede optar por no recibir publicidad dirigida aquí, cuando haya iniciado sesión en su cuenta de Google.

