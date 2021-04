Google agrega a Pac-Man, Hello Kitty y animes a búsqueda de realidad aumentada

El 20 de abril Google agregó 14 versiones en 3D de personajes japoneses populares, entre los que destacan Pac-Man y Hello Kitty, por lo que ya se podrá buscar en su lista contenido de realidad aumentada disponible.

Pero Google no solo agregó Pac-Man y Hello Kitty, también se puede ver Ultraman, Ultraman Zero, Ultraman Belial, Gomorra, Evangelion (Evangelion Unit 1), Gundam (Odusseus Gundam, Kusui Gundam, Penelope), Kogimyun, Taiko Master, Pompompurin y Little Estrellas gemelas.

Algunos de los personajes vienen con animaciones especiales o efectos de sonido. Por ejemplo, Pac-Man devora puntos mientras es perseguido por fantasmas, mientras que Hello Kitty te encanta en japonés e inglés.

Pac-Man y Hello Kitty ahora estarán en la lista de búsqueda de Google.

Cada uno de los personajes de Realidad Aumentada (AR) se puede escalar en tamaño y capturar en fotos o videos para compartir en otros lugares, pero los efectos adicionales podrían generar contenido social interesante.

Realidad aumentada y la cultura japonesa

"La cultura japonesa del anime y los videojuegos surgió entre las décadas de 1950 y 1980, con el auge de los cómics, las salas de juegos y los televisores y consolas domésticas. Pero no fue solo un fenómeno japonés", dijo Arisa Toyosaki de Google Japan, en un comunicado.

Agregando que "Los personajes más icónicos capturaron la imaginación de las personas en todo el mundo y todavía son muy populares hoy".

Se puede acceder a los personajes de realidad aumentada buscando el personaje de destino a través de la aplicación de Google y los navegadores de Android en teléfonos compatibles con ARCore.

En caso que se tenga un iPhone o iPad, necesitará la aplicación de Google y un dispositivo compatible con ARKit para ver la animación de la realidad aumentad.

Después de comenzar con los animales, Google ha ampliado constantemente su biblioteca de contenido de realidad aumentada en la búsqueda, con la ayuda de editores de contenido como la NASA y marcas como Target, Adidas y Volvo. Baby Yoda incluso ha llegado a realidad aumentada a través de la búsqueda.

La última incorporación de personajes de realidad aumentada llega inmediatamente después de una promoción de Pizza Hut que convierte a Pac-Man en realidad aumentada.

Con los juegos de AR basados en la ubicación al estilo de Pokémon GO planeados para Hello Kitty y Pikmin , esta probablemente no será la última vez que veamos algunos de los personajes de animación y videojuegos japoneses más populares en Realidad Aumentada.

