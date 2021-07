Google admite que su Asistente graba audios aún sin “permiso” de comando de voz

Google admitió frente a un comité del Parlamento de India que su Asistente digital a veces graba los audios de los celulares y altavoces inteligentes incluso si los usuarios no han activado un comando de voz para “hablar” con el asistente.

La empresa tecnológica compareció ante el Comité de Información y Tecnología del Parlamento de India donde admitió que algunas veces sus empleados escuchan las grabaciones que realiza el Asistente, revelando que esta herramienta podrían grabar los audios en cualquier momento del día sin que el usuario haya activado algún comando de Voz, es decir sin que haya dado permiso de grabar el audio en ese momento.

Asistente graba audios aun sin comando de voz

El Asistente podría grabar audios en cualquier momento

Es importante destacar que la empresa reconoció en 2019 que utilizaba expertos para transcribir los comandos de voz de sus Asistente (aproximadamente el 0.2% del total) para mejorar el funcionamiento de sus sistemas automáticos.

Sin embargo, la nueva revelación de la empresa va mucho más allá de eso. De acuerdo con el portal local India Today, la empresa fue cuestionada por el diputado indio Nishikant Dubey, por lo que el gigante tecnológico admitió que en ocasiones su Asistente también graba audio de lo usuarios cuando no se ha activado la herramienta de comando de voz, como sería pronunciar “Ok Google”.

Pese a esta alarmante declaración los representantes del gigante tecnológico han señalado que la grabación de los audios no afecta la información “sensible” de los usuarios, indicando que solo se escuchan conversaciones generales, sin embargo aún no se ha revelado que sería considerado “información sensible” y cuál no lo es.

Los avisos de Google no coinciden con su reciente delacración

Así se podría activar el Asistente

cabe indicar que la página de soporte de la empresa indica que las grabaciones de voz solo se llevan a cabo cuando el usuario activa el Asistente y sus funciones con un comando de voz, cuando presiona el ícono del micrófono o bien cuando se presiona el botón para hablar con los auriculares, lo que sin duda no coincide con la nueva revelación de la compañía, lo que ha desatado una gran polémica.

Además la compañía especifica que el audio solo se guarda en la cuenta de los usuarios si la opción “incluir audio” está activada, si el usuario ingresó a su cuenta, si la actividad web y de aplicaciones está seleccionada y si la persona interactúa con el Buscador de Google, el Asistente o Maps.

