Google Stadia decepciona a sus usuarios, el servicio no es lo prometido

Los jugadores de Google Stadia, no están contentos con la nueva plataforma de videojuegos en streaming, los gamers se están decepcionados desde que el servicio presentara problemas en las actualizaciones, la falta de varias características prometidas y si a lo anterior le sumamos la muy pequeña propuesta de juegos conocidos, entenderemos a los jugadores.

Google Stadia se vendió con muchas promesas

Desde que se abrió al público, Google Stadia tuvo acceso a todos los dispositivos Google Chromecast Ultra, incluyó logros exclusivos, dejó disponible el modo multijugador y para la última actualización la plataforma incluyó la compatibilidad de 18 celulares Android, lo cual terminó con la exclusividad de uso para la familia Google Pixel.

Promesas sin cumplir

En cuanto a lo que no ha cumplido Google Stadia está la falta de soporte para dispositivos iOS, tener la posibilidad de adquirir una membresía sin tener que contar con hardware de Google, poder compartir partidas mediante redes sociales, capacidad para jugar en 4K y la tan esperada posibilidad de hacer compatible el control Stadia con varios dispositivos simultáneamente.

El hecho de que Google Stadia afirme tener la posibilidad de entregar juegos con resolución en 4K es algo que molesta mucho a los jugadores, ya que sólo está disponible contenido en 1080p, lo que reduce la experiencia a sólo poder llevarlo a televisores y lo peor de todo es que cuenta con dos de los juegos más populares en el mercado, Red Dead Redemption y Destiny 2.

Los usuarios de Google Stadia no están conformes

Con esto queda claro que Google Stadia no es un servicio de gaming para aquellos jugadores experimentados y que buscan tener la máxima respuesta y experiencia en cada juego, en cambio puede resultar más interesante buscar otras plataformas, aunque debemos también reconocer que tanto Stadia como Nvidia GeForce Now son plataformas con un público que no necesariamente tengan una consola o PC con altas capacidades que exigen algunos juegos, y son más bien el escalón de entrada al mundo del gaming.

