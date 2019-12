Google Play vuelve a eliminar una de las apps más populares de la Play Store: Fx File Explorer

AHora fue le turno de FX File Explorer, una app que llevaba 8 años en la Play Store, supuestamente después de un análisis de la app por parte de Google arrojó que FXFE contenía publicidad engañosa, lo cual ha sorprendido a millones de usuarios, que, en su mayoría están bastante contentos con el desempeño de la app.

En septiembre prácticamente todas las apps de iHandy fueron dadas de baja de la Play Store por “comportamiento abusivo”, ahora el tema con FX File Explorer es publicidad engañosa. Según Google, el problema principalmente es en contra de la privacidad de los usuarios, o al menos, esa fue la razón que se hizo llegar al equipo de desarrolladores de la app a través de un correo.

Correo enviado a los desarrolladores por parte de Google

Los desarrolladores están impactados por la decisión de Google

En el correo se detalla que la app FX File Explorer ha sido eliminada y que es necesario que los desarrolladores hagan una actualización en donde obedezcan las reglas impuestas por Google, las cuales indican que está prohibido utilizar links engañosos o que redireccionen a los usuarios a sitios externos a la Play Store.

Lo que es realmente preocupante, es que la app, FX File Explorer en ningún momento ha mostrado un comportamiento como lo descrito, no existía indicio alguno de publicidad engañosa y lo único que se anunciaba era otra app de los desarrolladores llamada FX Plus y el link dirigía exactamente a la propia Play Store.

Muchas personas consideran que esta situación pudo haber sido un error y que pronto se restablecerá la app, sin embargo no se tiene claro si efectivamente es un error o tal vez se eliminó la FX File Explorer por alguna otra razón que no se ha hecho pública, pero lo que sí se sabe es que la app no incumplió ninguna de las reglas de Google que pudiera haber provocado que se eliminara.

