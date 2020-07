Google Photos no hará copia de seguridad de imágenes de WhatsApp y Facebook

Google Photos ya no realizará copias de seguridad de imágenes y videos de carpetas creadas por aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Facebook Messenger, al menos por el momento.

Hasta ahora, Photos lo hizo de forma predeterminada, pero ese no será el caso en el futuro. De hecho, los usuarios pronto deberían ver un aviso sobre el cambio dentro de la aplicación. Dicho esto, el cambio parece ser temporal (aunque no está claro hasta cuándo durará) y no afectará las copias de seguridad anteriores.

Un representante de Google en la Comunidad de Ayuda de Fotos señaló que debido a COVID-19, las personas comparten más fotos y videos, para ahorrar recursos de Internet, se ha desactivado la copia de seguridad y la sincronización de carpetas de dispositivos creadas por aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Messages y Kik.

Google Photos no realizará copias de seguridad automáticas de WhatsApp y Facebook

Aunque la compañía no llegó a revelar la lista completa de aplicaciones afectadas por este cambio, Android Police señala que se incluyen las siguientes aplicaciones:

Facebook

Helo

Instagram

LINE

Messages

Messenger

Snapchat

Twitter

Viber

WhatsApp

Si tiene la costumbre de acumular imágenes y videos, puede optar por habilitar las copias de seguridad de esas carpetas desde la Configuración. Google ha explicado cómo puedes hacer eso aquí: es bastante simple.

Sin embargo, como alguien que deshabilita la copia de seguridad y la sincronización de imágenes y videos, este es un cambio bienvenido a Fotos. De hecho, se recomienda que deje de que las aplicaciones de mensajería guarden fotos y clips inútiles de forma predeterminada.

Actualización de Google Fotos estrena diseño, mapeo y nuevo ícono (descarga APK)

Google Fotos es fácilmente uno de los servicios más mágicos e indispensables de Google, y ahora está obteniendo un rediseño de buen gusto. La aplicación está obteniendo una interfaz más simple de tres pestañas, y la vista del mapa previamente detectada en las pruebas ahora es oficial.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Al fin! Google Photos permite las etiquetas manuales de personas

Los nuevos cambios cubren no solo la aplicación, sino también el conocido ícono del reilete, que tiene un aspecto más simple (y aparentemente polarizante). Los cambios, que se anunciaron oficialmente la semana pasada el 25 de junio, ahora se están implementando para los usuarios a través de un conmutador del lado del servidor. Todos los dispositivos y cuentas que tenemos, en varios países, ya tienen la nueva interfaz.