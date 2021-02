Google Meet y Classroom agregan nuevas funciones ¡para maestros y alumnos!

Debido a la presencia del COVID-19, el estilo de vida de las personas ha cambiado, lo que incluye a los maestros y alumnos, quienes ahora hacen uso de la tecnología para mantener las clases. Por lo que se tuvo que hacer uso de dos herramientas Google Classroom y Meet.

Pero como era de esperarse tanto Google Classroom como Meet tuvieron una actualización para traer más beneficios a sus usuarios y facilitar las tareas que se realizan.

Cambios en las herramientas Google: Meet y Classroom

Uno de los primeros cambios será en G Suite for Education, que a partir de ahora llevará por nombre Google Workspace for Education Fundamentals, adicionalmente, la plataforma G Suite Enterprise for Education ahora tendrá el nombre de Google Workspace for Education Plus. Estos cambios no afectarán ninguna de las herramientas.

Classroom y Meet, las herramientas de Google que cobran gran popularidad en maestros y alumnos para poder tomar clases en línea.

Como se recordará en La Verdad Noticias, Google anunció que en algún momento de 2021 llegarán nuevas herramientas a Classroom, mismas que habrían de ser diseñadas para permitir a los profesores y personal administrativo de las escuelas puedan tener un mayor control sobre sus estudiantes y sus clases.

Este servicio tendrá beneficios adicionales en la versión de paga, la cual incluirá reportes más detallados y análisis de datos provistos por Google Data Studio.

Pero el cambio también afectará a los estudiantes ya que Google añadirá gradualmente nuevas funciones que les permitirá a los estudiantes interactuar con la clase a través de emoticones.

También podrán subir tareas y trabajos con el uso de fotografías. Por último, y no menos importante, la app de Classroom en Android se actualizará para funcionar sin conexión a internet, permitiendo que los usuarios puedan descargar documentos, trabajos y demás archivos.

Cambios de Google para los maestros

Las herramientas para profesores llegarán de la mano de Google Meet, los maestros ya podrán agregar “políticas” para gestionar los accesos a la videollamada, silenciar a todos los participantes y finalizar la sesión, sin duda un gran beneficio para ambos.

