Google Maps te mostrará los monumentos más importantes de una forma espectacular

No hay duda que la tecnología nos ha brindado múltiples beneficios a través de las aplicaciones que podemos descargar desde nuestros dispositivos móviles, y Google Maps es una app que destaca por volverse nuestro guía cuando vamos en coche o en un servicio de taxi.

Google brinda constantes actualizaciones a su app de Maps para enriquecer la experiencia de quien use la aplicación y en esta ocasión la compañía ha decidido implementar una mejora que sin duda alguna encantará a más de uno.

El último cambio que Google ha realizado dentro de la aplicación de Maps se puede observar cuando buscamos algunos de los monumentos y sitios más emblemáticos de las ciudades más visitadas de todo el mundo, como es el caso de Londres, París, Roma o Nueva York.

Si buscas algunos de estos sitios desde tu aplicación de Google Maps, podrás ver cómo la compañía ha implementado nuevos iconos totalmente personalizados para cada monumento como el Coliseo Romano, el Empire State Building o la Torre Eiffel.

Esto ayudará para cuando estemos de paseo en algún sitio nuevo para nosotros y veamos el mapa de la ciudad donde estemos, ya que no podrás ignorar estos iconos porque resaltarán sobre los demás, y de esta manera podremos ubicar dónde están los lugares más emblemáticos de cada localidad.

Debes de saber que esta nueva actualización de iconos personalizados de los monumentos no fue realizado a gran escala, pues por el momento los cambios se reducen a muy pocas ciudades, las más importantes, por lo que si no encuentras sobre tu ciudad, no te decepciones porque tarde o temprano llegarán.

Se espera que la compañía pronto liberé más iconos de los memorables sitios y así los turistas no tengan que batallar tratando de localizar donde están los monumentos de cada ciudad que visiten.

Google Maps está disponible para su gratuita descarga en Play Store y App Store.