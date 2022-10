Google Home finalmente se está poniendo al día con Alexa y HomeKit: así es como

Home finalmente se está poniendo al día con Alexa y HomeKit: así es como

Google acaba de anunciar dos nuevos dispositivos inteligentes para el hogar: un nuevo timbre con cable de $179 y un nuevo enrutador Wi-Fi 6e de $199, el último de los cuales cubrirá hasta 2,200 pies cuadrados con un solo nodo.

Ambos parecen excelentes dispositivos, y buenos candidatos para los mejores timbres de video y las mejores listas de enrutadores de malla.

Pero las noticias más interesantes de Google se relacionan con los cambios que se avecinan en la aplicación Google Home.

Durante dos años, me he quejado del hecho de que no puedes hacer tanto con Google Home como con HomeKit y Alexa.

La automatización del hogar del gigante tecnológico se pone a la par con Alexa y HomeKit.

Esas respectivas plataformas de hogar inteligente de Apple y Amazon le permiten crear rutinas basadas en el estado de sus dispositivos de hogar inteligente.

Por ejemplo, si su termostato inteligente alcanza cierta temperatura, puede bajar las persianas y encender un ventilador.

O, si es por la mañana y enciende las luces, puede comenzar una sesión informativa matutina y hacer funcionar la cafetera.

Hasta ahora, las rutinas de Google Home se limitaban a activaciones basadas en el tiempo o al decir una frase, por ejemplo, "Hola Google, me voy de casa". Eso es mucho más limitante y mucho más alejado de la casa totalmente automatizada que nos prometieron en Los Supersónicos.

Hay un poco de magia cuando todos sus dispositivos domésticos inteligentes funcionan en conjunto.

Como alguien que tiene una casa llena de luces, cámaras, cerraduras y otros sensores, es un fastidio tener que saltar a diferentes aplicaciones, o incluso abrir el teléfono cada vez que desea atenuar las luces y asegurarse de que la puerta esté cerrada con llave. noche.

Afortunadamente, todo eso está cambiando para Google Home. Google no solo está rediseñando la aplicación Home para que sea mucho más fácil controlar todos sus dispositivos domésticos inteligentes, sino que también está agregando la capacidad de que los dispositivos domésticos inteligentes se enciendan o apaguen según el estado de otro dispositivo.

Un ejemplo ofrecido por Google: las luces de su sala de estar se atenúan cuando enciende su televisor.

Y Google agregará una función para usuarios avanzados que no se encuentran en Alexa o HomeKit: un editor de secuencias de comandos, que le permitirá modificar el código para sus automatizaciones, que es algo que solo ve en los centros de hogares inteligentes más avanzados, como el Hubitat.

Google lanzará aplicación Home renovada

Se espera que la aplicación Google Home renovada se lance en el evento de octubre de Google de esta semana, donde también veremos los nuevos Pixel 7, Pixel 7 Pro y Pixel Watch.

Hablando de ese último producto, una actualización de Wear OS 3 también le permitirá controlar dispositivos domésticos inteligentes desde su muñeca.

Esa es una característica esencial si Google quiere mantenerse al día con Apple e incluso superar a Amazon en el espacio del hogar inteligente. (Hasta que Amazon salga con su propio reloj inteligente, eso es).

Esos cambios en Google Home, combinados con la implementación de Google de Matter (el nuevo estándar de hogar inteligente que hará que sea mucho más fácil controlar los dispositivos), también deberían ayudar, eh, importa.

No todas las funciones que reveló Google, como las automatizaciones avanzadas, estarán disponibles al principio, pero en las próximas semanas podrá registrarse para obtener una versión preliminar pública y probar las nuevas funciones de Google Home antes de que aparezcan. re oficial Es algo que no puede llegar lo suficientemente pronto.

Te puede interesar: ¿Qué es el Asistente de Google?

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Google. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.