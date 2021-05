Google Fotos anunció que ya no ofrecería almacenamiento gratuito ilimitado para imágenes de "alta calidad" a partir del 1 de junio de 2021.

En ese momento, la compañía había revelado que limitaría el almacenamiento gratuito en Google Photos a 15 GB., y los usuarios tendrían que pagar una suscripción mensual a Google One para cualquier almacenamiento adicional.

Dado que las fotos y los videos subidos a Google Photos antes de la fecha límite no contarán para el nuevo límite de 15 GB, probablemente debería cargar todos sus valiosos recuerdos de inmediato y evitar pagar la suscripción a Google One.

Google Fotos elimina su almacenamiento ilimitado gratuito

Google Fotos eliminará su almacenamiento gratuito e ilimitado el 1º de junio.

Actualmente, Google Photos ofrece almacenamiento gratuito ilimitado para fotos de "alta calidad" para todos los usuarios. Sin embargo, a partir del próximo mes, solo obtendrá 15 GB de espacio de almacenamiento gratuito para nuevas fotos y videos.

Pero, como se mencionó anteriormente, este límite de almacenamiento gratuito no se aplicará a las fotos y videos subidos al servicio antes del 1 de junio de 2021. Por lo tanto, sería mejor que hicieras una copia de seguridad de todas tus fotos y videos en Google Photos tan pronto como posible.

La Verdad Noticias informa que, después del 1 de junio de 2021, todas las fotos y videos subidos a Google Photos contarán para el límite de 15 GB. Si bien eso puede no parecer mucho, Google afirma que aproximadamente el 80% de los usuarios de Fotos no alcanzarán el límite durante aproximadamente tres años después de que la nueva política entre en vigencia.

Vale la pena señalar que este cambio no se aplica a aquellos de ustedes que poseen un Pixel 2 o posterior. Continuarás obteniendo copias de seguridad de fotos de "alta calidad" gratuitas ilimitadas en Google Fotos. Sin embargo, aquellos que no posean un teléfono Pixel deberán obtener una suscripción a Google One.

Si cree que necesitará más de 15 GB de almacenamiento después de que la nueva política de almacenamiento de Google Fotos entre en vigencia, puede comprar una suscripción a Google One.

