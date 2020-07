Google Cloud lanza el nuevo asombroso BigQuery Omni

En su evento virtual Cloud Next '20, Google anunció hoy una serie de actualizaciones a su cartera en la nube, pero el lanzamiento alfa privado de BigQuery Omni es probablemente el punto culminante del evento de este año. Desarrollado por la plataforma de nube híbrida Anthos de Google Cloud, BigQuery Omni permite a los desarrolladores usar el motor BigQuery para analizar datos que se encuentran en varias nubes, incluidas las de competidores de Google Cloud como AWS y Microsoft Azure, aunque por ahora, el servicio solo es compatible con AWS, con el soporte de Azure más adelante.

Mediante una interfaz unificada, los desarrolladores pueden analizar estos datos localmente sin tener que mover conjuntos de datos entre plataformas.

BigQuery, seguro y protegido

Debanjan Saha, gerente general y vicepresidente de ingeniería de análisis de datos en Google Cloud, en una conferencia de prensa previa al anuncio de hoy, declaró: Nuestros clientes almacenan petabytes de información en BigQuery, sabiendo que es seguro y que está protegido. Muchos de nuestros clientes realizan muchos tipos diferentes de análisis en BigQuery. Por ejemplo, utilizan las capacidades integradas de aprendizaje automático para ejecutar análisis en tiempo real y análisis predictivos. [...] Muchos de nuestros clientes que están muy entusiasmados con el uso de BigQuery en GCP también se preguntan, "¿cómo pueden extender el uso de BigQuery a otras nubes?"

Google ha dicho durante mucho tiempo que cree que la nube múltiple es el futuro, algo con lo que la mayoría de sus competidores probablemente estaría de acuerdo, aunque obviamente a todos les gustaría que use sus herramientas, incluso si los datos se encuentran en otras nubes o se generan -plataforma. Son las herramientas y los servicios los que ayudan a las empresas a utilizar todos estos datos, después de todo, donde los diferentes proveedores pueden diferenciarse entre sí. Tal vez no sea una sorpresa entonces, dada la experiencia de Google Cloud en análisis de datos, que BigQuery ahora se está uniendo a la refriega de múltiples nubes.

Saha mencionó que con BigQuery, los clientes de Omni obtienen lo que desean. Además indicó que muchos querían analizar sus datos sin importar dónde se encuentren y hoy los obtienen con BigQuery Omni.

Señaló que Google Cloud cree que esto ayudará a las empresas a desglosar sus silos de datos y obtener nuevos conocimientos sobre sus datos, al tiempo que permite a los desarrolladores y analistas utilizar una interfaz SQL estándar.

El anuncio de hoy también es un buen ejemplo de cómo la apuesta de Google en Anthos está dando sus frutos al hacer que sea más fácil para la empresa no solo permitir que sus clientes administren sus implementaciones en múltiples nubes, sino también extender el alcance de sus propios productos a través de las nubes. Esto también explica por qué BigQuery Omni aún no está disponible para Azure, dado que Anthos for Azure todavía está en versión preliminar, mientras que el soporte de AWS estuvo disponible en abril.