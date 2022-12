Google Chrome 108 suena el final de las contraseñas

Chrome 108 suena el final de las contraseñas

Casi cualquier persona en la industria de la tecnología ya recomienda y usa administradores de contraseñas para crear contraseñas únicas y difíciles de descifrar. La gran mayoría de las personas sigue reutilizando demasiadas contraseñas para demasiados servicios. Además de eso, las contraseñas en sí mismas pueden ser inseguras cuando no están debidamente protegidas por los servicios en línea. Para combatir esto, Google ha agregado soporte para claves de acceso a Chrome 108, una alternativa a las contraseñas.

Según Google, se supone que las claves de acceso solucionan las deficiencias antes mencionadas con las contraseñas. Las claves de acceso no se pueden reutilizar para diferentes servicios, no se pueden filtrar como parte de las infracciones del servidor y no se pueden suplantar de usuarios desprevenidos. Las claves de acceso tampoco son exclusivas de Google, lo que las hace versátiles y compatibles entre plataformas. Se pueden usar en diferentes sistemas operativos y funcionan con diferentes navegadores y algunos administradores de contraseñas como 1Password, aunque muchos otros ya han prometido que agregarán soporte.

Chrome 108 introduce el uso de las passkeys.

Después de algunos meses de pruebas, las claves de acceso ahora están disponibles en Chrome para Android, macOS y Windows 11 en sitios web y aplicaciones que las admitieron. En Chrome, las claves de acceso se sincronizarán y guardarán en Google Password Manager. Cuando se registre para obtener una cuenta en un sitio web que admita claves de acceso, se le pedirá que cree una clave de acceso y luego verifique con su bloqueo de pantalla o huella digital. Una vez que se guarda, puede iniciar sesión con el autocompletado de Google Password Manager, tal como lo haría con cualquier servicio basado en contraseña. La diferencia es que no tiene una contraseña real que pueda escribir o que pueda filtrarse.

Google Chrome requerirá de teléfono para iniciar sesión en estos casos

Si desea iniciar sesión desde un dispositivo en el que no ha iniciado sesión, como Google Chrome para escritorio en la computadora de otra persona, aún necesitará su teléfono para iniciar sesión con una clave de acceso. Necesita escanear un código QR para autenticarse. En el proceso, su clave de acceso no se transfiere a la computadora.

Cuando se trata de sincronizar claves de acceso en sus propios dispositivos, Google solo carga copias cifradas de extremo a extremo de las claves de acceso a su administrador de contraseñas. Para obtener acceso a ellos, debe autenticarse con uno de sus propios dispositivos, evitando que Google o un mal actor dentro de Google tenga en sus manos sus claves de acceso. Para autenticarse con claves de acceso, siempre deberá desbloquear la pantalla de bloqueo de su dispositivo, y los ataques de fuerza bruta se frustran después de un máximo de 10 intentos falsos, lo que hace que sea casi imposible hacerse pasar por usted. Para recuperar el acceso del propietario legítimo, Google tiene una serie de alternativas bajo la manga que la empresa describe en su blog de seguridad.

