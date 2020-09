Gods and Monsters cambia su nombre por Immortals: Fenyx Rising confirma Ubisoft

Desde la semana anterior surgió el rumor que aseguraba el cambio de nombre del juego de Ubisoft, Gods and Monsters, el cual ahora se llamaría Immortals: Fenyx Rising, algo que algunos medios trataron de confirmar, pero fue hasta las noticias de hoy, que la compañía francesa confirmó que el rumor era cierto.

Por medio de una nueva entrada en su blog oficial, Ubisoft hizo mención con respecto al segundo Ubisoft Forward, el cual será celebrado el jueves 10 de septiembre, siendo este evento el que ofrezca más novedades con respecto a Immortals: Fenyx Rising, de esta forma Ubisoft también dio a conocer el cambio de nombre.

Dentro del próximo evento también se mostrarán novedades de otros juegos como es el caso de Watch Dogs Legion, Hyper Scape y Rainbow Six Siege, además de, por supuesto, la esperada actualización de Immortals: Fenyx Rising, la cual cambió su nombre de Gods and Monsters.

Gods and Monsters no solo cambia de nombre

Ubisoft también indica en su artículo que Gods and Monsters no sólo cambió de nombre, también se ha hecho una actualización integral del juego, incluso hace tiempo se filtraron imágenes de gameplay al ser un proyecto para Stadia, además de los vídeos en los que se podía apreciar el innegable parecido que tiene este título a The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Assassin's Creed: Odyssey, tomando de este último algunos menús y animaciones.

Cuando eso ocurrió, Ubisoft se apresuró a declarar que lo filtrado no era otra cosa que un trabajo en proceso, el cual apareció en un demo del E3 2019 para la prensa, y desde entonces aseguraron que el juego ya había sufrido una gran cantidad de cambios con respecto a lo que podría notarse en esa filtración e incluso anticiparon el cambio de nombre para el juego.

Ahora solo queda esperar al 10 de septiembre para poder ver los cambios que Ubisoft asegura tendrá el juego dejando de lado el nombre.