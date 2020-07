God of War saldrá en PlayStation 5 próximamente

Al entrar en el evento de exhibición de juegos de PlayStation 5, uno de los grandes juegos rumoreados fue la secuela de God of War, presumiblemente en desarrollo en Sony Santa Monica Studio. Desafortunadamente para los fanáticos de PlayStation, el evento de PS5 llegó y se fue sin signos de God of War, pero un nuevo rumor sugiere que la espera para ver la próxima aventura de Kratos será más corta de lo que algunos podrían haber esperado.

De acuerdo con la ley de Moore, el canal de YouTube está muerto, Sony decidió no revelar God of War para PS5 hasta después de la presentación de juegos de Xbox de Microsoft. Citando una fuente no identificada, Moore's Law is Dead cree que Sony revelará el nuevo juego God of War PS5 en algún momento de agosto, y que tendrá gráficos fotorrealistas. Aparentemente, la fecha de lanzamiento de God of War PS5 está programada para el otoño de 2021, por lo que sería el gran juego de vacaciones de Sony para el próximo año.

En cuanto a lo que implicará God of War en PS5, queda por ver. Es posible que God of War en PS5 presente a Thor como el villano principal, o que los jugadores se enfrenten a otros dioses nórdicos. Esperemos que los rumores sobre un evento de exhibición de juegos de PS5 en agosto resulten ser ciertos para que los fanáticos de God of War puedan aprender más sobre el nuevo juego pronto.

El videojuego de God of War podría ser presentado para PlayStation 5 en agosto

Evento de Sony en agosto

Esta no es la primera vez que escuchamos que Sony tiene un evento de PS5 en agosto. Anteriormente, los rumores indicaban que Sony planea organizar un evento al estilo State of Play para exhibir los juegos de PS5 el 6 de agosto, aunque Sony aún no ha confirmado ni negado dichos planes.

Además del juego God of War PS5, otro gran juego que se rumorea para el evento de Sony no es otro que el juego exclusivo de Silent Hill PS5. Filtrado por primera vez hace meses, se esperaba que la exclusiva de Silent Hill PS5 estuviera en el evento de exhibición de juegos de PS5, solo para que entrara y saliera sin mencionar el título. Sin embargo, el juego ha sido filtrado por expertos de la industria y supuestamente está muy avanzado en el desarrollo, por lo que se espera que la revelación tenga lugar más temprano que tarde.

Si los fanáticos tienen suerte, Sony incluso puede usar el evento de agosto para revelar el precio de la PS5 y la fecha de lanzamiento, pero los fanáticos deben mantener sus expectativas bajo control. Es posible que Sony no planee tener un evento de PS5 en agosto, y mucho menos uno que tenga un anuncio tan grande como God of War en PS5.

Se rumorea que God of War 2 está en desarrollo para PS5.