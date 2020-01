God of War en televisión sería un éxito rotundo, opina Cory Balrog

Tras la gran acogida que tuvo la adaptación de The Witcher en una serie, el director de God of War, Cory Barlog admitió que le entusiasmaría que Kratos tuviera su propia serie, aunque de forma general las películas que se adaptan de videojuegos son fuertemente criticadas, ya sea por los fanáticos de los videojuegos o por los críticos de cine, las series no tienen esa suerte y por lo regular son bien aceptadas.

Kratos sería un personaje formidable

Por ese motivo, Cory Barlog publicó en su cuenta de Twitter que cree que sería una magnífica idea que God of War se adaptara en una serie, y publicó “God.of.War. O al menos, eso creo”, tweet que provocó una enorme emoción en los fans del videojuego que le siguen en la red social del pajarito.

Sin embargo, tras ver las reacciones de sus seguidores y la gran conmoción que causó su tweet, Barlog decidió aclarar la situación y dejar en claro que no existe proyecto alguno de que God of War tenga su propia serie, pero que le encantaría que sucediera.

God of War podría tener una serie

“Por cierto, esto no es una pista ni nada. Solo creo que los juegos serían excelentes programas de televisión porque pasas mucho tiempo con los personajes en mundos fantásticos”, afirmaba en su explicación. “Los videojuegos, como la televisión, nos ofrecen relaciones sostenidas con los personajes, mientras que las películas son más como una cita puntual. Ambos formatos pueden ser geniales”, explicó Barlog.

Aunque el cine por lo general puede llevar a cabo buenas historias, recuperar la inversión y además generar ganancias, cuando los videojuegos se llevan a la pantalla de plata suelen tener mala suerte, porque se puede perder mucho de lo que les hace atractivos al hacer el famoso live action, y es por eso que se ha optado por mejor utilizar el formato televisivo para evitar estas situaciones, y sería genial que God of War llegara en ese formato.

God of War tendría mucho público

Netflix es el más claro ejemplo de adaptaciones de videojuegos a series, como lo fue The Witcher, que tendrá una segunda temporada y también se anunció que Resident Evil también llegará al servicio de streaming de la gran N.

