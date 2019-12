Gmail presenta una nueva característica que presume ser muy útil

La nueva característica que presenta Gmail, resultará muy útil al momento de querer adjuntar otros correos, en vez de estar reenviando uno por uno, podremos agregarlos como adjuntos, lo que supondrá un buen ahorro de tiempo.

Sin anuncio previo, ni pruebas que se mencionaran, llega esta nueva opción para todos los usuarios de Gmail que requieren adjuntar correos completos dentro de otros correos, con la facilidad de arrastrarlos sobre el cuerpo del nuevo mensaje, de esta forma se evitará saturar de correos al destinatario y promete ser una forma mucho más ordenada para poder hacer llegar mucha información o poder dar seguimiento de forma sencilla.

Gmail, plataforma para correo de Google

Lo único malo, es que por el momento se encuentra disponible sólo para algunos usuarios de forma aleatoria, sin embargo se sabe que la función se estará extendiendo para todos los usuarios de Gmail en el futuro, pero si quieres saber si ya tienes la posibilidad de adjuntar correos completos desde tu cuenta, debes iniciar la redacción de un nuevo correo.

Gmail implementa la herramienta para adjuntar correos completos

Ahora debes seleccionar varios correos que tengas en alguna de tus bandejas en Gmail, hay que arrastrarlos y soltarlos en el nuevo mensaje que iniciamos, después debemos dar click derecho sobre los correos que arrastramos y seleccionar 'reenviar como archivo adjunto', en caso de que esta opción no te aparezca tras hacer click derecho, es porque aún no está activa esta novedad en tu cuenta, pero no hay nada de qué preocuparse, en los próximos días se habilitará la función.

Esta nueva función puede representar un gran ahorro de tiempo a las personas que tienen que realizar el reenvio de correos muy constantemente a través de Gmail, o bien, requieran reenviar diferentes conversaciones, ya no será necesario estar capturando una y otra vez la dirección de correo de nuestro destinatario.

Reenviar como adjunto

Gmail, sigue buscando la forma de hacer mucho más eficiente su plataforma de correo electrónico, y cada vez suma más funciones interesantes

