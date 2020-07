Ghost of Tsushima final explicado

Ghost of Tsushima es la historia de Jin Sakai, un Samurai que se ve obligado a salvar su isla, Tsushima, de la invasión mongola. Jin pasa toda la historia de Ghost of Tsushima derrotando enemigos, ya que tiene que encontrar nuevas formas de salvar su hogar y su gente. Si quieres saber cómo se desarrolla el final en Ghost of Tsushima, mira esta guía.

Final de Ghost of Tsushima explicado

La historia épica de Jin comienza con él luchando contra los mongoles, siendo el último de los samuráis en sobrevivir, mientras que sus formas honorables no son suficientes para proteger su tierra y su gente.

Lucha contra Khotun Khan

Jin tiene que abandonar su honor y usar las formas de sigilo y artes oscuras, y derrotar a los enemigos que Khotun Khan ha enviado para ocupar Japón.

La isla de Tsushima se encuentra entre Corea del Sur y Japón, y aquí es donde tiene lugar la historia del juego. Ahora, cuando llegues al final en Ghost of Tsushima, tendrás tu batalla contra Khotun Khan y su legión de seguidores.

Tu objetivo es evitar que salga de la isla y matar hasta el último mongol restante. Después de derribar al ejército mongol ahora agotado, Jin finalmente se acerca a Khan y tienen una batalla a muerte, que tiene sucede en un barco.

Después de derrotarlo y prender fuego a la nave, Jin tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su abandono del honor y el código Samurai resultan en la expulsión de su pueblo y de la finca.

Lucha contra Lord Shimura

Lord Shimura, el tío de Jin Sakai lo lleva al lugar de descanso final de los padres de Jin. Después de presentar su respeto, Jin y su tío participan en la última batalla del juego.

Después de derrotar a Lord Shimura, te quedan dos opciones: matarlo o salvar su vida. Ambas decisiones son muy emocionales y puedes elegir cualquiera.

Si Jin perdona la vida de su tío, Lord Shimura dice que los Samurais lo perseguirán por el resto de su vida por romper el código y volver a la gente de Tsushima contra el Señor y luchar por sus vidas. Jin se ve obligado a vivir en el exilio mientras sigue cazando a los mongoles como el Fantasma.

Si Jin termina matando a su tío, le promete a su tío que siempre honrará su nombre y llevará su legado durante toda su vida, pero aún así, tendrá que vivir el resto de su vida en el exilio como el estado y todo lo que alguna vez le perteneció. ahora ha sido tomado por los nuevos samuráis que vienen a salvar la isla.

Así es como termina la historia sobre Jin en Ghost of Tsushima, es una historia hermosa que está bien diseñada y Sucker Punch entregó un cuento japonés clásico que está entretejido en la historia pero que también toma algunas libertades creativas para fines narrativos.