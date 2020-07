Ghost of Tsushima es alabado por director de Yakuza, cree que debió ser japonés

Ghost of Tsushima es uno de los juegos que han recibido las mejores críticas por parte de los medios de comunicación, así como los usuarios y de forma sorprendente, ahora también de famosos dentro del sector de la industria que desarrolla los videojuegos, nada más y nada menos que el director de Yakuza , quien ha declarado lo impresionado que está con el juego.

No es para menos si se toma en cuenta que Ghost of Tsushima es un juego ambientado en Japón, pero no es japonés, la desarrolladora, Sucker Punch, es estadounidense razón por la que la cultura japonesa es representada de forma occidental.

A raíz de esto se plantearon varias dudas sobre el producto final que llegaría al PS4 sin embargo y para sorpresa de todos, Ghost of Tsushima ha sido un verdadero éxito de ventas, algo que ha llegado muy profundo a los desarrolladores japoneses.

Toshihiro Nagoshi, el director de Yakuza está fascinado con Ghost of Tsushima

Nagoshi reverencía a Ghost of tsushima

Incluso el propio Toshihiro Nagoshi, director ejecutivo de Sega y de los juegos de la destacada saga Yakuza, ha alabado Ghost of Tsushima durante una entrevista, donde expresó que ha sido un juego excepcional que ha ‘golpeado’ a los desarrolladores japoneses, quienes están perdiendo ante un juego extranjero que considera debió hacerse en Japón.

Independientemente de eso, el director de Yakuza elogió la investigación cultural llevada a cabo por la desarrolladora y su equipo; a pesar de que algunos elementos culturales de la época no son totalmente precisos, la representación histórica es muy acertada según las propias palabras de uno de los creadores de Yakuza.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo conseguir un buen final en Ghost of Tsushima

Toshihiro Nagoshi aplaudió el trabajo general del juego de Sucker Punch, incluso comentó que hay muchos elementos a los que reverencía con respeto, ya que considera que se trata de un trabajo bien hecho, algo que no se pudo esperar de una personalidad de la industria de los videojuegos en Japón, opinión que asegura saber de lo que habla.