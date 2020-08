GeForce NOW Beta de NVIDIA llega a los Chromebook

NVIDIA está lanzando su servicio de juegos en la nube GeForce NOW en dispositivos Chrome OS hoy en versión beta, con las especificaciones mínimas requeridas para ejecutar títulos desde un servidor remoto no tan alto. Según NVIDIA, un Chromebook con un precio de alrededor de 300 dólares + debería poder manejar una experiencia de juego transmitida sin problemas, lo que significa que a muchas personas les acaban de convertir sus portátiles Chrome OS mediocres en plataformas de juegos con tecnología GeForce.

Si necesitas una actualización de GeForce NOW (GFN), piensa en ella como en Stadia de Google, pero en lugar de estar atrapado en el mercado de juegos de Google, GFN admite juegos comprados en tres de las principales tiendas de juegos en línea. Esas tiendas son Steam, Epic Games Store y Uplay de Ubisoft. Lo que esto significa es que hay una lista mucho más grande de títulos jugables a través de GFN que la que hay actualmente en Stadia, y para los jugadores, obviamente es algo bueno.

Si ya posees una Chromebook, comenzar con GeForce NOW no podría ser más fácil, ya que no hay nada que descargar. NVIDIA tiene un nuevo sitio web para Chrome OS (estrictamente para dispositivos Chromebook, la URL no funciona para nada más) donde los usuarios se dirigirán, iniciarán sesión en sus cuentas y luego comenzarán a jugar. Todo lo que NVIDIA recomienda que traiga consigo es un mouse para conectarlo a su Chromebook. Realmente es así de simple.

Usuarios con Chromebook ya podrán disfrutar de GeForce NOW

Mínimo recomendado de NVIDIA Especificaciones

CPU: Intel Core M3 (séptima generación y posterior), Core i3 / i5 / i7

GPU: Intel HD Graphics 600 o superior

RAM: 4 GB o más

Junto con esta noticia, NVIDIA también anunció que próximamente ofrecerá Ansel a los usuarios de GFN. Ansel es la función de cámara del juego de la compañía que permite a los jugadores capturar capturas de pantalla de nivel profesional. Estará disponible por primera vez para usuarios de PC y Mac.

Chromebook peeps, si está listo para jugar, siga el enlace a continuación. Si tiene una cuenta, simplemente inicie sesión. Si no tiene una, registrarse es fácil. Para aquellos que quieren la experiencia completa, NVIDIA tiene actualmente una buena promoción de precios, pero también hay un nivel gratuito.

