Garmin presume nuevo smartwatch con autodestrucción de datos y modo ‘fantasma’

Garmin lleva ya muchos años fabricando dispositivos muy específicos, iniciando con GPS, pasando por wearables para deporte muy concretos como el golf o el triatlón,comunicadores satelitales e incluso vende hasta un smartphone, además de dispositivos tácticos como lo es el nuevo Garmin Tactix Delta.

Funciones de grado militar

El Garmin Tactix Delta puede parecer un smartwatch común, sin embargo hay mucho más dentro de la carátula redonda tan característica de Garmin, pero con la diferencia de no tener una apariencia tan deportiva como la marca nos ha acostumbrado, y se muestra mucho más sólido.

Smartwatch para actividades extremas

Este smartwatch de Garmin cuenta con la certificación militar MIL-STD-810, la cual obtuvo por demostrar ser resistente a diversas pruebas de resistencia extrema gracias a su robusta construcción, la cual está compuesta de acero inoxidable, cristal de zafiro y diversos materiales que recubren el cuerpo para darle una mayor resistencia.

Por su parte, la batería del Tactix Delta podría durar entre 21 y 80 días, según la información de Garmin, la cual dependerá de la configuración que tenga, es decir, si se desactivan todas las funciones inteligentes y se habilita sólo como reloj, una sola carga podría durar hasta 80 días, y entre más funciones y sensores están activos, menor va a ser la autonomía.

El Garmin Tactix Delta cuenta con una función muy particular, que es para poder ver la pantalla con gafas de visión nocturna, también tiene altímetro, por si saltas de un avión, la posibilidad de mostrar coordenadas, distintos tipos de navegación a través de GPS/GLONASS/Galileo, barómetro brújula y un sin fin de utilidades para el día a día.

Hasta 80 días de autonomía

Una de las características particulares de esta smartwatch es que cuenta con un modo sigiloso o ‘fantasma’, que no es otra cosa que un modo avión pero en el smartwatch, y lo que hace es apagar todas las antenas, no envía ni recibe ningún tipo de señal, además de que no guarda ningún dato.

Dentro de la modalidad de sigilo del Tactix Delta, también existe la opción para borrar por completo la información contenida en el smartwatch, la cual se podrá activar al presionar una combinación específica de teclas que iniciarán una cuenta regresiva, que al llegar a cero, borrará la información del reloj en su totalidad.

Un sólo color, mucha actitud

Este smartwatch de Garmin puede ser tuyo si desembolsas la cantidad de 900 USD, algo así como 17 mil pesos mexicanos a través de la página oficial de Garmin o bien en alguna de las tiendas que lo tienen en exclusiva.

