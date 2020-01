Gamers, se filtran las primeras imágenes del DualShock 5 de Sony

Ya se habían tardado en aparecer las imágenes del devkit del PS5, que se supone ya llevan un tiempo con los desarrolladores, y ahora tenemos estas fotografías donde se muestra el diseño del DualShock 5, y al parecer sí será el controvertido diseño que fascino a la mayoría de los seguidores de PlayStation.

Imagen parcial del frente del DualShock 5

Desde Reddit llegaron las imágenes donde se puede apreciar el kit de desarrollo o devkit que entrega Sony a las empresas que crean los videojuegos y así puedan aprovechar los recursos con los que contará la consola de última generación.

Por obvias razones no se puede confiar al 100% en estas imágenes, ya que no se puede comprobar su origen ni que sean los diseños finales tanto de la esperadísima consola como del DualShock 5 que le complementa, y eso es porque aún siendo fotografías de un devkit real, no siempre se conservan los diseños que se entregan a los desarrolladores de juegos.

Se espera que la nueva consola se presente en febrero

El D Pad del Dual Shock 5 y parte del frontal del PS5

Al ver las fotos, podemos notar que el nuevo DualShock 5, es prácticamente idéntico al que presenta el PS4, con ligeras diferencias, como la falta del botón PS, el panel táctil cambia sutilmente, pero sus dimensiones siguen siendo casi las mismas, lo que sigue complicando el uso de los botones de opciones y compartir.

Por desgracias, las fotos no muestran lo que es más interesante de este DualShock 5, la parte trasera, donde se han rediseñado los gatillos y se han hecho más grandes, además de la adición de los botones programables en la parte posterior del DualShock 5, todo esto según la patente registrada por Sony.

En cuanto a los joysticks del DualShock 5, también presentan cambios, aunque mínimos, dan a pensar que efectivamente se incluirá un micrófono, la barra de luz ya no está presente y la retroalimentación háptica será desarrollada para alcanzar un mayor potencial, ya que en función de la superficie donde esté el jugador, podrá experimentar distintas sensaciones.

Frontal del PS5

También se espera que las bocinas cuenten con mayor claridad y volumen, y que la carga se lleve a cabo a través de un puerto USB - C. Hay rumores de que la presentación oficial de la PS5 será el 12 de febrero junto con el DualShock 5 y hasta entonces podremos comprobar si las imágenes filtradas correspondían al modelo de producción.

