Gamers: estos son los mejores gadgets que se han anunciado en 2019

La tecnología no se detiene y cada día crea algo para hacer la experiencia de los gamers no sólo única sino cómoda y fácil por medio de múltiples gadgets. Y no es para menos que el mercado tecnológico se esfuerce creando accesorios que mejoran la experiencia de juego, siendo que los videojuegos actualmente es un negocio que ha crecido con gran rentabilidad en todo el mundo logrando ganancias que rebasan los 22 mil millones de dólares al año.

MEJORES GADGETS ANUNCIADOS EN 2019

Teclado Gaming Logitech PRO X Switch Kit

El teclado gaming PRO X con interruptores GX intercambiables es un nuevo teclado Logitech el cual está de regreso y lo ha hecho con una evolución del G PRO Gaming actual y como parte de las mejoras se encuentra la opción de conseguir una mayor personalización al intercambiar los switch permitiéndonos elegir el tipo de interruptor que deseamos para cada una de las teclas, este gadget tiene un costo aproximado de 50 dólares. El Teclado Gaming Logitech PRO X Switch Kit ha fascinado por que permite elegir el estilo de retroalimentación, ya sea táctil, lineal o clicky, contiene 92 interruptores permitiendo reemplazar cada tecla si lo deseamos, algo que puede ser muy útil en juegos como Fornite en donde necesitas utilizar muchas teclas, además incluye un dispositivo tipo pinza que ayudan a sacar las llaves para poderlas reemplazar.

Elgato Stream Deck XL

Este controlador de creación de contenido en vivo permite hacer cambios con un toque, pese a tener un tamaño pequeño es muy cómodo, sus 32 teclas personalizables con botones LCD se pueden diferenciar a gran distancia, además permite tener iconos estáticos o dinámicos. Una ventaja del Elgato Stream Deck XL es que puedes crear contenido desde cualquier lugar sin bajar la calidad haciendo ajustes a la cámara, la luz o el sonido mientras transmites en vivo, ya sea un nuevo reto, una estrategia para jugar una partida online de Blackjack o lo que quieras transmitir, actualmente su precio ronda en los 250 dólares.

Silla de juego Acer Predator Thronos Air reclinable a 140°

Sin duda este gadget hace la experiencia gamer totalmente diferente solo con activar el modo de reclinación eléctrica, ya que esta silla de juego tiene la posibilidad de inclinarse hacia atrás 140º. La Acer Predator Thronos Air pesa unas 715 libras ya que es capaz de soportar hasta tres pantallas de computadoras de forma simultánea, esto para tener una visión completa del juego y por si fuera poco ¡te da masajes! en caso de que te estreses. El precio de esta puede llegar a rebasar los 14 mil dólares.

Mouse de juego HyperX Pulsefire Dart Precise Gaming

El HyperX Pulsefire Dart Precise Gaming Mouse es mucho más que un mouse inalámbrico y ergonómico que cuenta con cuero sintético a los lados, además su carga también es inalámbrica y compatible con cargadores Qi, logrando tener hasta 50 horas de uso con tan solo una carga, gracias a su sensor Pixart 3389 puedes jugar con mayor precisión cuando dispares. Este mouse tiene un diseño de botón dividido que añade seis botones, lo que permite gran flexibilidad a los gamers en videojuegos como League of Legends o CSGO, en donde tener un buen mouse es fundamental.