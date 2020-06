Gamers de la vieja escuela prepárense porque Metal Slug está de regreso

Un shooter con gráficos cómicos y un nivel de complejidad interesante, es una fórmula que ha funcionado desde el lanzamiento de Metal Slug, uno de los juegos clásicos de arcade estrenado en 1996 y desarrollado por SNK.

La clásica franquicia Metal Slug tendrá un nuevo integrante

Con una franquicia bastante nutrida, Metal Slug tiene cerca de 15 años sin lanzar una secuela, sin embargo un medio coreano ha publicado una entrevista con el CEO de SNK Interactive, Jeon Se-hwan, quien declaró que el famoso juego Metal Slug volverá este 2020 y eso no es todo, se trata de dos títulos de la misma franquicia, uno para smartphones y otro para consolas.

Se-hwan indicó que habrá un juego destinado a las consolas, mismo que tendrá la conocida experiencia Metal slug, gameplay rápido con mucha acción en 2-D; por otro lado, la versión para Android e iOS será un juego de tarjetas.

Metal Slug regresará en smartphones y consolas

En los últimos tiempos, SNK ha estado haciendo los remakes de títulos muy empolvados, como es el caso de The King of Fighters 2000, Art of Fighting 2 y Samurai Shodown 2, así como otros títulos que han permanecido en el abandono durante décadas, como Pulstar.

Hay que recordar que la última secuela que se lanzó de la franquicia fue Metal Slug 7, el cual se estrenó en 2007 y fue pensado para el Nintendo DS, pero afortunadamente para los fans después fue porteado a otras plataformas, lo que ha hecho que incremente el número de fans al respecto.

Y no cabe duda que SNK ha definido un excelente momento para lanzar un nuevo juego de Metal Slug, ya que hay millones de gamers que nunca antes lo han jugado y seguramente quedarán fascinados con el modo de juego y las divertidas animaciones que presenta el clásico juego de arcade.

Metal Slug para Nintendo DS

Todos los jugadores de antaño tenemos historia con Metal Slug, y ha sido una verdadera delicia el poder volver a jugarlos, y ahora con unos nuevos en smartphones y consolas, estamos más que contentos.