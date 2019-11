Gamers: Xbox también ofrecerá juegos gratis en diciembre

Tener una membresía Xbox Live Gold puede darte muchos beneficios, como el modo multijugador en línea y descuentos que no encontrarás en ningún otro lugar y por supuesto, lo juegos sin costo que podrás obtener en determinadas temporadas del año,

Diciembre llegará con regalos para todos los gustos, porque se habilitó un nuevo conjunto de títulos como gratuitos, los cuales podrás disfrutar con la única condición de contar con una membresía Xbox Live Gold.

Los títulos que estarán disponibles en modo gratuito para diciembre serán:

Toy Story 3 . Un clásico basado en una de las películas animadas más entrañables de Disney, en donde tendrás que guiar a los personajes de la saga, Woody, Buzz y Jessiea lo largo de muchísimas aventuras, en donde las posibilidades te podrán llevar a cualquier lugar. Descárgalo del 1° al 15 de diciembre, para Xbox 360 y Xbox One.

Toy Story 3

Microsoft se pone guapo para navidad

Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate . Una de las sagas más queridas en el mundo de los videojuegos se encontrará disponible de forma gratuita. Toma control de Gabriel, Trevor, Simon y Alucard, enfréntate a Drácula y cambia el destino. Lo podrás descargar sin costo del 16 al 31 de diciembre, compatible con Xbox 360 y Xbox One.

Castlevania: Lords of Shadow

Jurassic World Evolution . La premisa básica consiste en construir un parque temático sobre dinosaurios, para hacerlo más interesante tendrás que construir también los laboratorios donde se hará trabajo investigación para tu parque ¿Será buena idea? Podrás interactuar con al menos 40 especies de extintos dinosaurios con IA, y puedes ver cómo interactúan entre ellos. Disponible a partir del 16 de diciembre y hasta 15 de enero en Xbox One solamente.

Jurassic World Evolution

Insane Robots . Combates con cartas y robots, peleas mano a mano para conseguir el poder y ser quien guíe la rebelión. Modo historia para un jugador, 46 robots diferentes y mucho entretenimiento, será gratis del 1° al 31 de diciembre en Xbox One.

Insane Robots

