Gamers: Xbox felicita a PlayStation por su 25 aniversario de una forma muy particular

PlayStation se lanzó al mercado el 3 de diciembre 1994, después de ser un co proyecto entre Sony y Nintendo, pasó a ser su más acérrimo rival, logrando lo que ningún otro competidor pudo, destronar a Nintendo.

Cualquier persona que sienta algún tipo de atracción hacia los videojuegos ha tenido contacto con una consola de Sony, desde los gamers más antiguos jugando Final Fantasy VII en la PlayStation original, hasta los neo gamers que sólo han conocido el PS4.

La primera generación de PlayStation

La PlayStation inició un mercado que hasta la fecha es de los más amplios, los títulos para adultos, con los primeros Resident Evil, Silent Hill y Gran Turismo (por mencionar sólo algunos), los adultos comenzaron a desarrollar el gusto por los videojuegos, y los más jóvenes en los noventas, crecieron junto con ese mercado.

PlayStation es sin duda uno de los pilares más fuertes en la industria de los videojuegos, el pionero en incluir juegos para adultos y el que preparó el camino para el actual mundo gamer, Microsoft lo sabe ya que a raíz de la incursión de este mercado, se desarrolló la primera versión de Xbox.

Microsoft ha hecho un excelente trabajo de competencia contra Sony, lo que ha traido increíbles mejoras a la industria

Como todo buen competidor, Xbox demuestra que las fechas importantes se celebran, porque de no ser por Playstation, no sabemos qué hubiera sido de los juegos de video, y a través de su cuenta oficial en Twitter, @XBoxMexico lo demostró con un corto, pero entrañable tweet.

Los 25 años en el mercado del PlayStation fueron conmemorados por Xbox México con el siguiente mensaje: “El mundo de los videojuegos no sería lo mismo sin ti. Gracias por todas las experiencias que no has dado. Felices 25 años, PlayStation. #25YearsOfPlay”.

Adjunto se aprecia un gráfico muy al estilo de Xbox, y su desbloqueo de logros, en el que se lee G-25 Logro desbloqueado, 25 años con los gamers.

El mundo de los videojuegos no sería lo mismo si ti. Gracias por todas las experiencias que nos has dado. ��



Felices 25 años, @PlayStation_LA �� #25YearsOfPlay pic.twitter.com/BKpo1j5zqS — Xbox México (@XboxMexico) December 3, 2019

Todos sabemos que las industrias crean competencias y que en ocasiones no son sanas y se busca desprestigiar al oponente, sin embargo, esta es una muestra de que en cualquier industria es posible celebrar los logros de la competencia, en este caso PlayStation, porque sin ella, tal vez nunca se hubiera logrado nada.

