Gamers: “The Last of Us 2” fecha de lanzamiento y todo lo que debes saber

"The Last of Us 2" fecha de lanzamiento y todo lo que debes saber

Durante la PlayStation Experience del 2016, apareció un misterioso video en las pantallas provocando muchas preguntas sobre qué era exactamente lo que estaban viendo. Se pudo ver un bosque familiar, una mano temblorosa y una guitarra. Después, cantando una canción melancólica, se dio a conocer que esta persona era Ellie, a la par que Joel regresaba por ella después de explorar los alrededores. "The Last of Us 2" era presentado de manera oficial por Naughty Dog de esta forma.

A partir de lo que se vio en un primer instante, el juego se encontraba en una fase temprana de desarrollo, pero ya se podía notar que tendría lugar algunos años luego de lo último que aconteció en el primer juego. Su nombre oficial es "The Last of Us Part II", dando una idea de que sería una segunda entrega directa a modo de secuela de todo lo que sucedió con estos dos personajes después de escapar de la base de las luciérnagas.

A sólo tres años desde este primer anuncio, la empresa ha informado más detalles sobre este nuevo lanzamiento, especialmente después de hacer públicos varios videos un poco distintos que profundizan en la historia del mundo de "The Last of Us". Todo parece indicar que los zombies van a tener un papel antagónico menor para dar prioridad a los conflictos humanos de supervivencia.

Cabe mencionar que en el primer tráiler dado a conocer se expone a una Ellie adulta con una enorme cicatriz en su cara. No sólo eso, sino que también habla que "encontrará y aniquilará a todos y cada uno de ellos", algo que califica a la historia de "The Last of Us 2" como una historia de venganza de parte de la chica inmune al virus zombie.

Muchos mencionaron durante el desarrollo del primer título que Ellie debería encabezar la segunda entrega, por lo que Naughty Dog la ha fijado como el personaje principal. Todavía no se conoce si Joel va a ser un personaje jugable, debido a que sólo ha aparecido a modo de cinemática en los últimos avances compartidos, pero lo más probable es que sí.

En cuanto a la ambientación, por ser una historia de venganza, va a contar con un toque más oscuro que el primer videojuego, debido a que no están buscando sobrevivir y seguir su camino, sino hallar y asesinar a las personas que fueron culpables del tormentoso pasado de ambos. De acuerdo a la misma descripción de su página oficial, Ellie se va a preguntar las diferencias entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto y el significado de ser un héroe y un villano.

También se ha confirmado que Ellie va a contar con la ayuda de un compañero, pero no se sabe si será Joel. En muchas ocasiones el equipo que integra la producción del videojuego ha mencionado a la prensa que el nivel de violencia es tan fuerte en él que podría hacer sentir incómodo a ciertas personas.

De esta forma también lo mostraron con los primeros videos del juego donde se observan a distintas mujeres levantándose en contra del abuso de los hombres, quienes las habían capturado para el tráfico de personas o para robar sus pertenencias.

Finalmente, se ha reportado que el juego va a ser tan grande que requerirá de dos dicos Blu-Ray en su versión física para que pueda correr sin ningún problema, aunque por ahora no se ha detallado tampoco cuánto pesará exactamente el videojuego.

El juego ya se encuentra listo para ser lanzado en exclusiva para PlayStation y se ha hecho la confirmación de que llegará a la PS4 el próximo 21 de febrero de 2020. La fecha va a variar dependiendo de la zona y el país, aunque en un inicio este será liberado mundialmente y las copias físicas se mandarán con anticipación a los retailers oficiales.

En cuanto al precio, va a tener un precio estándar de $59.99 en Amazon, pero es probable que suba un poco más en algunas tiendas que importen este videojuego de forma legal, pues tendrán que pagar aduanas y transporte.