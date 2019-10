Gamers: Te decimos cómo aparecer desconectado en PS4 aunque estés en linea jugando

¿Quieres evitar a las personas molestas o tus amigos cuando están en modo en línea? ¿y no quieres que nadie te moleste cuando estas jugando? y solo aparecer en modo invisible o desconectado en tu PlayStation 4 para jugar tranquilo es muy fácil existen dos sencillos pasos.

Como ya te habíamos comentado hay dos formas de estar en modo offline para amigos y personas molestas, el primer modo cuando inicias tu sesión Si no quieres que tus amigos vean que estás online, puedes escoger mostrarte offline incluso si has iniciado sesión en PlayStation Network. Tus amigos verán tu estado como offline y no recibirán una notificación cuando inicies sesión en PlayStation Network.

La segunda es directamente desde el menú de tu PS4. Aparecer desconectado u offline es una manera de evitar a los demás jugadores, justo de la misma manera que un usuario de Facebook decide aparecer desconectado para sus amigos.

En el PlayStation 4 aparecerás offline hasta que cambies la configuración, y se mantendrá así incluso cuando apagues tu consola.

Pero aquí te diremos cuales son los pasos para aparecer en modo offline:

En primer lugar, y de manera obiva, debes encender tu consola PlayStation 4 con el usuario con el que quieres activar el modo No Conectado. Procura asegurarte que existe conexión a internet mirando que aparece un círculo azul al lado de tu avatar. También es recomendable que la consola esté actualizada a la última versión, que en el momento de redactar el presente texto es la versión 6.50.

Una vez hechas las comprobaciones previas, debes subir a la barra donde aparecen notificaciones, amigos y demás. Ahora deberás moverte hasta Perfil, es decir, donde aparece tu avatar junto al círculo azul, que significa que estás conectado en línea y apareces visible ante tus amistades.

En el menú Perfil descubrirás diversas funciones, como ajustes de privacidad y elementos editables. No obstante, tan solo debes pulsar sobre la primera opción, llamada Estado Online.

Una vez en Estado Online, deberás seleccionar la opción Mostrarse offline para dejar inactivo la opción Online. De esta manera, tras esperar un momento para que se active el cambio, si vuelves al menú principal de tu PS4, comprueba que el círculo azul que aparecía a la izquierda de tu avatar ahora se ha convertido en un círculo rojo con una cruz blanca, pues esto quiere decir que el modo No Conectado se encuentra activado.

A partir de ahora y hasta que no vuelvas a cambiar la configuración, gracias a esta función podrás acceder a aplicaciones, disfrutar de juegos y encender tu PS4 sin que tus contactos lo descubran.