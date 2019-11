Gamers: Sony presentará su PS5 el 20 de noviembre

Aún no hay datos exactos sobre la presentación del PS5 por parte de Sony, sólo han habido rumores sobre la posible fecha de presentación, que sería el 20 de noviembre del 2020 con un precio de entrada de 499 USD para el vecino país del norte.

Gamers: Sony presentará su PS5 el 20 de noviembre

La información fue filtrada por el usuario @PSErebus de Twitter, que incluye la posible fecha de lanzamiento y el precio para los Estados Unidos. El usuario ya tiene historia con adelantar información, como lo fue con el lanzamiento de Last of Us 2, algo que le ha dado fama y credibilidad, además hay que tomar en cuenta que la única información que Sony ha proporcionado es el lanzamiento para finales de 2020.

El PS5 será retrocompatible con la mayoría de juegos desde la primera consola de Sony

Algo más que ha estado circulando por la red es el plano de un control en donde se pueden apreciar a detalle los cambios que aparecerán en relación al PS4, que a pesar de ser muy parecidos, las diferencias son notorias, como el led de iluminación en la parte trasera y el tamaño tanto de los gatillos como de los sticks ha cambiado.

El DualShock 5 ahora cuenta con un conector USB- C y además tendrá respuesta háptica, lo que dará una nueva sensación al jugar. También se especula que el tamaño y duración de la batería incrementará, así como el peso del control con respecto al DualShock anterior.

Gamers: Sony presentará su PS5 el 20 de noviembre

Te puede interesar: Gamers: PS5 podría usar cartuchos para aumentar su almacenamiento

Aún falta mucho para que Sony haga pública más información de la ya tan esperada consola, por lo que la información que circula en las redes debe ser tomada como rumor, ya que como ha pasado en otras ocasiones, podría no ser fiable tanto en diseño como en prestaciones. La consola de Sony está creando demasiada expectativa y se cree que realmente sorprenderá por el desempeño y la experiencia de juego que promete, algo que Microsoft ya tiene en mente para competir.

Únete a nosotros en Instagram