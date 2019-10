Gamers: Prepárate para la nueva aventura de Need for Speed Heat

Gamers: Preparate para la nueva aventura de Need for Speed Heat

Todo mundo ama los videojuegos de carreras, y es que poder conducir un increíble automóvil a toda velocidad sin preocuparse de los reglamentos de tránsito es el sueño de más de una persona en el mundo, pero pronto lo podrás hacer a través de Need for Speed Heat

Estamos cada vez más cerca del lanzamiento de Need for Speed Heat, el clásico juego de carreras que se ha posicionado como uno de los favoritos en todo el mundo, y los desarrolladores han decidido que es buen momento conocer los requisitos si deseas jugarlo en tu PC.

Electronic Arts y Ghost Games han sido los desarrolladores de esta obra maestra y en esta semana se dieron a conocer los requisitos mínimos y recomendados para poder disfrutar al máximo la experiencia del juego.

Los desarrolladores han revelado que el universo de Need for Speed Heat será totalmente dinámico y así brindarle aire fresco a la franquicia entera. De igual manera podrás disfrutar de la multiculturalidad de Miami a través de Palm City.

De igual manera, esta ciudad tendrá un clima que cambiará regularmente, por lo que los jugadores podrán vivir una experiencia un poco más inmersiva y variada con una gran extensión con muchas locaciones que impactarán visualmente a los jugadores.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Sistema operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i5-3570 o AMD FX-6350

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GTX 760 o Radeon 7970/Radeon R9 280x o equivalente

Direct X: versión 11

Conexión a Internet: 320 Kbps

Almacenamiento: 50 GB

REQUERIMIENTOS RECOMENDADOS

Sistema operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 3 1300X

Memoria: 16 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GTX 1060 o Radeon RX 480 o equivalente

Direct X: versión 11

Conexión a Internet: 512 Kbps

Almacenamiento: 50 GB

Electronic Arts y Ghost Games han detallado que para tener una experiencia a 1080p y 60 fps será necesario tener 16 GB libres en su memoria, así como una tarjeta como la Radeon RX Vega 56 o la GeForce GTX 1070, y a todo esto le añadimos un procesador i7-6700K, Ryzen 7 1700 o equivalente.

Need for Speed Heat será lanzado el próximo 8 de noviembre y estará disponible para consolas de PlayStation 4, Xbox One y PC.