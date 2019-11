Gamers: PlayStation sorprende con juegos GRATIS en diciembre 2019

El servicio PlayStation Plus ofrece mucho más que el acceso a multijugador online en el PS4, ya que se trata de una membresía que permite a los usuarios estrenar los videojuegos antes de tiempo, así como betas y descuentos que incluye títulos completamente gratuitos al mes.

Este diciembre de 2019 la compañía sorprendió con dos videojuegos completamente gratuitos para los usuarios suscritos a PlayStation Plus. El primero es un título de carreras en motocicletas mientras que el segundo es un auténtico éxito en PS4.

Se trata de Titanfall 2, de los creadores de Apex Legends y los desarrolladores originales de Call of Duty. El desarrollador Respawn Entertainment ha tenido un año de maravilla con sus más recientes estrenos.

El videojuego lanzado en 2016 cuenta con campaña y modo multijugador, es famoso por permitir a los jugadores subirse a los "titanes", una especie de robots gigantes que ejecutan una destrucción masiva.

Monster Energy Supercross: The Official Videogame, es un título que no se había escuchado pero seguramente gustará a los fanáticos de los deportes extremos. El campeonato cuenta con licencia oficial Supercross, para competir con los pilotos de 250SX y 450SX, en sus circuitos oficiales. Además las motos y pilotos son completamente personalizables.

Los suscriptores de PlayStation Plus podrán gozar de acceso gratuito a estos juegos para PS4, y aunque no hay fecha fija para su llegada, lo más seguro es que se encuentren disponibles a partir del 2 o 3 de diciembre, para descargarse hasta el 6 de enero de 2020. Por lo tanto, aquellos que aún no han reclamado Nioh y Outlast II, todavía están a tiempo de solicitar sus videojuegos gratuitos correspondientes a noviembre.

Cabe mencionar que esta noticia decepcionó a muchos usuarios del servicio de paga, ya que tiempo atrás se había filtrado información acerca del título que llegaría este mes: God of War, ganador del Juego del Año en 2018.

