Gamers: Nintendo ya vendió más de 15 millones de Switch en Norteamérica

Las consolas Switch y Switch Lite de Nintendo han sido todo un éxito. Así lo confirman los datos de la compañia, que en conjunto ya suman más de 15 millones de unidades vendidas en Norteamérca.

La cifra ha sido alcanzada en menos de tres años, desde el lanzamiento del primer modelo en marzo del 2017, en Estados Unidos, México y Canadá. Esto significa que se han puesto al mercado más Nintendo Switch en un solo continente que Wii U a nivel mundial.

Mientras que la Nintendo Wii U alcanzó un total de 13.56 millones de consolas vendidas en todo el mundo del año 2012 hasta el 2017, la Switch habría superado los 36 millones de unidades a finales de julio, por encima también de la Nintendo 64 que acumuló 32.93 millones de unidades.

“Conforme vamos a entrando a la temporada navideña, Nintendo Switch está creando sonrisas y disfrutando de un gran atractivo, con más de 15 millones de consumidores a lo largo de Norteamérica jugando sus juegos favoritos donde sea y cuando quieran. Y en estas festividades, estaremos trayendo a los dueños de un Nintendo Switch experiencias frescas y únicas de entretenimiento, como Ring Fit Adventure, Luigi’s Mansion 3, Pokémon Sword y Pokémon Shield, Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020, agregando todavía más títulos al diverso catálogo del sistema.”, dicta Doug Bowser, Presidente de Nintendo of America a través de un comunicado de prensa.

En esta ocasión, Nintendo incluye las ventas de la Switch y Switch Lite en Norteamérica, que representan un crecimiento del 20 por ciento comparado con el mismo periodo del 2018 y acumulando 10 meses al hilo como la consola más vendida en Estados Unidos.

Además, en el documento se detalla que 14 juegos de la consola han vendido más de un millón de copias en Norteamérica y cuatro de estos. Martio Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Super Smash Bros. Ultimate, superaron los 6 millones.