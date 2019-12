Gamers- Nintendo Switch estrena un ¡IMPRESIONANTE juego de Terror!

Si eres fan de los juegos de terror como Silent Hill, y además tienes un Nintendo Switch, te vas a sorprender, porque es bien sabido que hace bastante tiempo Nintendo no obtienen ningún título de terror que realmente impacte, los días de ‘susto’ en Luigi’s Mansion se acabaron, Never Again llegará muy pronto.

Never Again es un juego que ya había salido al mercado previamente mediante la plataforma Steam, concretamente desde el 9 de mayo es posible adquirirlo, sin embargo, resulta del todo interesante poder jugarlo en la consola de Nintendo, y tener las funcionalidades que caracterizan al Switch, la posibilidad de hacerlo portátil y también de disfrutarlo en la pantalla grande.

GamePlay de Never Again

EL juego tiene formato de primera persona y trata de realizar investigaciones en diversos lugares, resolver acertijos y personificar a la chica que padece de asma, Sasha, de 13 años. En un principio, Sasha despierta tras tener un mal sueño, y de pronto todo está en contra suya, y esto le hace sentir sola, triste y desorientada.

Si el terror y suspenso son lo tuyo, debes jugar Never Again

El único lugar donde se siente segura y que mantiene el brillo de luz, es su habitación, mientras que todo alrededor se tornó oscuro y reina un silencio total, su familia desapareció, y no sabe qué hacer, a pesar de que Sasha es una chica muy madura e inteligente, cuando se aterra, su condición médica la sofoca y eso hace las cosas más difíciles.

El parecido con Silent Hill es bastante notorio, aunque hay que aclarar que sólo en rasgos generales, la historia, personajes y escenarios son muy particulares en cada título, sin embargo, es imposible no pensar en Silent Hill cuando controlamos a Sasha en Never Again mientras recorre el mundo oscuro y lleno de acertijos que resolver para poder continuar con la historia.

TE PUEDE INTERESAR: Gamers: Los juegos de video más cautivadores de todos los tiempos

Este es un título que definitivamente merece la oportunidad de ser jugado en Ninetendo Switch, si bien la temática no es nueva, el desarrollo es muy fresco y entretenido, los amantes del suspenso quedarán encantados y podrá ser adquirido a partir del 30 de enero del 2020.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.